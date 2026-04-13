Turismo Leggi →: Cashback fiscale 2026: ecco come funziona e quanto puoi recuperare Il borgo piemontese che pochi conoscono ma che vale il viaggio

Nel cuore del Piemonte si trova un borgo affascinante che merita di essere scoperto: si tratta di un luogo ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Questo articolo esplorerà il borgo piemontese di cui pochi sono a conoscenza ma che vale assolutamente il viaggio, offrendo spunti su cosa vedere e fare.

Qual è il borgo piemontese meno conosciuto che vale il viaggio?

Tra i borghi nascosti in Piemonte, Rosazza è una vera gemma incastonata nella Valle Cervo, in provincia di Biella. Spesso trascurato dai grandi flussi turistici, questo villaggio montano offre un’atmosfera sospesa tra mistero e autenticità. Fondato probabilmente in epoca medioevale, Rosazza ha vissuto il suo periodo di massimo splendore nell’Ottocento, grazie all’intraprendenza del senatore Federico Rosazza che lo trasformò in un luogo carico di simbolismi esoterici e architetture fuori dal comune.

Oggi, passeggiando tra le sue strade acciottolate, ti accorgi subito che ogni angolo ha una storia da raccontare. Qui il tempo sembra essersi fermato, e la natura circostante regala panorami unici in ogni stagione.

Cosa vedere nel borgo piemontese e nei dintorni?

Rosazza sorprende già dal suo ingresso: il ponte in pietra decorato con simboli massonici introduce a un percorso tra edifici storici e misteriosi. Il Castello di Rosazza, costruito nel 1883, domina il borgo con la sua sagoma neomedievale, circondato da un parco che invita a camminare tra alberi secolari e statue enigmatiche.

Non perdere la chiesa di Sant’Eusebio, il cui interno custodisce affreschi pregevoli e dettagli architettonici ricchi di fascino. Il cimitero monumentale, con la cappella Rosazza e i suoi rilievi, racconta la storia di una famiglia che ha segnato la vita del paese.

Se ami la natura, i sentieri che si diramano dal paese conducono verso la Valle Cervo e ad antiche mulattiere, ideali per il trekking e la mountain bike. Nelle vicinanze puoi visitare anche il santuario di San Giovanni d’Andorno, importante luogo di pellegrinaggio immerso tra i boschi.

Ponte Massonico: simbolo del borgo, con incisioni misteriose e viste sul torrente Cervo.

simbolo del borgo, con incisioni misteriose e viste sul torrente Cervo. Castello di Rosazza: aperto in occasione di eventi e visite guidate.

Sentieri CAI: partono dal borgo e raggiungono rifugi alpini e cime panoramiche.

Durante tutto l’anno, Rosazza ospita eventi che animano le sue vie: la Festa di San Giovanni a giugno, con processioni e mercatini artigianali, e il Mercatino di Natale, dove si respira un’atmosfera magica tra vin brulé, prodotti tipici e decorazioni fatte a mano.

Quali sono le tradizioni culinarie del borgo piemontese?

La cucina di Rosazza riprende le tradizioni della Valle Cervo, fatta di ingredienti semplici e genuini. Nei piccoli ristoranti e agriturismi puoi assaggiare la polenta concia, arricchita da burro fuso e formaggi locali, oppure la “pulenta ’n cusse”, cotta lentamente in paioli di rame.

Tra i salumi spiccano il lardo stagionato e la mocetta, mentre tra i formaggi domina il “Bettelmatt”, prodotto d’alpeggio dal sapore intenso. Nei mesi autunnali, non perderti i funghi porcini e le castagne, spesso protagonisti di sagre e menù tematici.

Zuppa di cavolo e patate, piatto tipico delle fredde giornate invernali.

Torte rustiche a base di erbe spontanee raccolte nei prati circostanti.

Dolci tradizionali: come la “torta di noci” e i biscotti di meliga profumati al limone.

La convivialità è di casa: durante le feste annuali, le tavolate si riempiono di piatti tipici accompagnati dal vino Nebbiolo delle colline biellesi. I prodotti locali possono essere acquistati anche nei mercatini del borgo, ideali per portare a casa un sapore autentico del territorio.

Come arrivare al borgo piemontese e quando visitarlo?

Raggiungere Rosazza è semplice sia in auto che con i mezzi pubblici. Da Biella, distante circa 20 km, puoi arrivare in meno di 40 minuti seguendo la strada provinciale della Valle Cervo. Se parti da Torino, il viaggio dura poco più di un’ora e mezza (110 km) passando per l’autostrada A4 fino a Santhià e proseguendo verso Biella e la valle.

Chi preferisce il treno può scendere a Biella San Paolo e poi proseguire con autobus di linea che collegano il capoluogo con i paesi della Valle Cervo, Rosazza inclusa. Il borgo è servito da corse giornaliere, ma nei fine settimana la frequenza è ridotta: meglio consultare gli orari in anticipo.

La stagione migliore per visitare Rosazza va da maggio a ottobre, quando il clima è mite e i sentieri sono facilmente percorribili. L’autunno regala colori spettacolari nei boschi circostanti, mentre l’estate è perfetta per escursioni e attività all’aperto. In inverno, il borgo si trasforma in un presepe vivente sotto la neve, ma alcune strutture potrebbero essere chiuse.

Distanza da Biella: 20 km (auto: 35-40 minuti).

Distanza da Torino: 110 km (auto: 1h30min circa).

Collegamenti autobus Biella-Rosazza: linea 360, 3-5 corse al giorno.

Rosazza è un borgo piemontese da visitare almeno una volta nella vita, soprattutto se cerchi autenticità, storia e natura lontano dalle mete più battute. Tra architetture misteriose, sapori genuini e panorami mozzafiato, ogni visita si trasforma in un’esperienza indimenticabile. Lasciati sorprendere da questo angolo segreto del Piemonte e preparati a scoprire il suo fascino senza tempo.