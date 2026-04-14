Turismo Leggi →: Belle frasi buonanotte 14 aprile 2026: le più votate Il sentiero degli dei: ecco come percorrerlo e cosa aspettarsi

Il Sentiero degli Dei è un famoso percorso escursionistico che collega Bomerano a Nocelle, offrendo panorami mozzafiato sulla Costiera Amalfitana. Camminare su questo sentiero significa immergersi nella natura, tra roccia, mare e cielo, su un itinerario che ha affascinato generazioni di escursionisti e viaggiatori da tutto il mondo.

Quali sono i punti di partenza e arrivo del Sentiero degli Dei?

Il percorso classico parte da Bomerano, una frazione di Agerola situata a circa 650 metri sul livello del mare. Questo punto è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici dagli altri centri della Costiera.

L’arrivo è a Nocelle, piccolo borgo sospeso sopra Positano. Da qui puoi decidere se scendere a piedi fino a Positano attraverso una lunga scalinata (oltre 1.700 gradini) oppure prendere un bus locale. L’itinerario può essere percorso anche in senso inverso, ma la direzione Bomerano-Nocelle è la più panoramica e meno faticosa.

Quali sono le difficoltà e i tempi di percorrenza del Sentiero degli Dei?

Il trekking Sentiero degli Dei si estende per circa 7,8 chilometri. Il tempo medio per completarlo va dalle 3 alle 4 ore, a seconda del passo e delle soste per ammirare il panorama.

Il dislivello totale è di circa 400 metri. Alcuni tratti presentano salite e discese su rocce, gradini e sentieri scoscesi. Non è un percorso estremo, ma richiede comunque una buona forma fisica e un minimo di allenamento. Chi soffre di vertigini deve prestare attenzione in alcuni punti esposti.

Cosa vedere lungo il Sentiero degli Dei: panorami e attrazioni

Lungo il cammino troverai una delle viste più celebri della Costiera Amalfitana: da un lato l’azzurro infinito del mare, dall’altro le scogliere che si tuffano a picco e le isole Li Galli all’orizzonte. Le foto non rendono giustizia alla sensazione di camminare sospeso tra cielo e mare.

L’itinerario del Sentiero degli Dei ti porta anche attraverso macchia mediterranea, boschi di lecci e piccoli ruscelli. Nei punti più aperti, lo sguardo abbraccia Capri, la penisola sorrentina e il profilo di Positano. In primavera, il sentiero si riempie di profumi e colori grazie alle fioriture spontanee.

Lungo il cammino incontrerai antiche case rurali, muretti a secco, e terrazzamenti coltivati a vite e limoni. Fermati nei punti panoramici come la Grotta del Biscotto o la località Colle Serra per scattare foto memorabili.

Quali attrezzature e preparazioni sono necessarie per il Sentiero degli Dei?

Un’escursione sulla Costiera Amalfitana come questa richiede preparazione minima ma attenta. Indossa scarpe da trekking con buona aderenza: il fondo, in alcuni tratti, può essere scivoloso o ghiaioso.

Porta con te almeno un litro d’acqua, uno snack energetico e una protezione solare. Nei mesi estivi, il sole può essere intenso e sul sentiero ci sono pochi punti d’ombra. Un cappellino e occhiali da sole sono alleati preziosi.

Non dimenticare una giacca leggera o un antivento: anche se la giornata sembra calda, il tempo può cambiare rapidamente. Se vuoi scattare foto, prendi una macchina fotografica o assicurati che il telefono sia carico, perché le occasioni non mancheranno.

Qual è il periodo migliore per percorrere il Sentiero degli Dei?

Il periodo migliore per affrontare questo trekking è la primavera (aprile-giugno) e l’autunno (settembre-ottobre). Le temperature sono miti, il cielo limpido e la vegetazione rigogliosa.

In estate, il sentiero può diventare molto affollato e il caldo intenso mette a dura prova anche i più allenati. Se scegli luglio o agosto, parti di prima mattina e porta tanta acqua. In inverno, invece, il rischio pioggia e i tratti scivolosi possono rendere il percorso meno piacevole.

Nei weekend e nei giorni festivi la frequenza di escursionisti aumenta. Se cerchi tranquillità, opta per un giorno infrasettimanale. Guardati sempre il meteo prima di partire: il panorama è splendido solo con il cielo sereno.

Consigli pratici per un’esperienza indimenticabile

Arriva presto al punto di partenza: potrai goderti il percorso senza folla e con la luce migliore.

Rispetta l’ambiente: non lasciare rifiuti, non raccogliere fiori o piante.

Se non sei esperto, considera una guida locale: ti racconterà storie e curiosità che arricchiranno l’escursione.

Informati sugli orari dei mezzi pubblici per il rientro da Nocelle o Positano.

Porta con te una piccola farmacia da trekking: cerotti, disinfettante e repellente per insetti possono tornare utili.

Camminare sul Sentiero degli Dei è un’esperienza che lascia il segno. Segui questi suggerimenti e lasciati sorprendere dalla bellezza unica della Costiera Amalfitana, tra cielo, mare e antiche tradizioni rurali. Ogni passo regala una prospettiva diversa, ogni sosta è un momento da ricordare.