CAP Barletta: ecco il codice di avviamento postale di Barletta – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Barletta, una città situata in provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia, è fondamentale per indirizzare correttamente la corrispondenza e garantirne la consegna rapida. Con una popolazione di circa 95.000 abitanti, Barletta è un centro economico e culturale importante della regione pugliese, nota per il suo castello e la celebre Disfida di Barletta. Il CAP di Barletta è 76121, composto da cinque cifre numeriche che identificano la provincia (76) e il comune (121). È essenziale inserire correttamente il CAP insieme al nome della via e al numero civico per una consegna precisa e veloce, evitando così ritardi o smarrimenti della corrispondenza.

Per garantire una spedizione senza intoppi a Barletta, è consigliabile includere anche il nome del destinatario e un recapito telefonico nell’indirizzo. La città, con le sue numerose attività commerciali e turistiche, beneficia della presenza di servizi postali efficienti che facilitano gli scambi commerciali e il mantenimento dei legami sociali. È possibile affidarsi agli uffici postali o ai corrieri privati per spedire pacchi e lettere a Barletta, ma è sempre importante assicurarsi di indicare correttamente il CAP per una consegna sicura e veloce.

Il corretto utilizzo del CAP di Barletta è cruciale per contribuire al funzionamento ottimale del sistema postale italiano e per garantire la piena soddisfazione dei destinatari. Verificare attentamente il CAP prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza a Barletta è essenziale per evitare possibili inconvenienti o ritardi nella consegna. Grazie a questo codice numerico, è possibile assicurare una consegna efficiente e rapida della corrispondenza, supportando così la crescita economica e il benessere della comunità locale.

In conclusione, il CAP di Barletta riveste un ruolo fondamentale nel processo di spedizione della corrispondenza verso questa affascinante città pugliese. Garantire una corretta indicazione del CAP è un passo cruciale per assicurare una consegna senza intoppi e per contribuire al corretto funzionamento del servizio postale in Italia. Ricordarsi sempre di controllare attentamente il CAP prima di inviare qualsiasi tipo di corrispondenza a Barletta, per evitare possibili disagi e per assicurare una consegna tempestiva e efficiente.

