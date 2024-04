CAP Cernusco sul Naviglio: ecco il codice di avviamento postale di Cernusco sul Naviglio – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico utilizzato per identificare in modo univoco le diverse località italiane al fine di facilitare la spedizione della corrispondenza. Ogni città, comune e frazione ha il suo CAP, che è fondamentale per garantire una consegna rapida ed efficiente della posta. Tra le varie località italiane, Cernusco sul Naviglio spicca come un comune della città metropolitana di Milano in Lombardia. In questo articolo, esploreremo il CAP di Cernusco sul Naviglio e le sue caratteristiche distintive.

Prima di esaminare il CAP di Cernusco sul Naviglio in dettaglio, è essenziale fare una panoramica sulla storia e le peculiarità di questo comune. Cernusco sul Naviglio è un centro abitato di circa 33.000 abitanti situato nella pianura lombarda, a sud-est di Milano. Grazie alla sua posizione strategica vicino al fiume Naviglio Martesana, il territorio ha goduto di uno sviluppo commerciale e industriale nel corso dei secoli. Attualmente, Cernusco sul Naviglio è un luogo dinamico e vivace, caratterizzato da una forte identità culturale e da un’intensa vita associativa.

Il CAP di Cernusco sul Naviglio è il 20063, un codice numerico che identifica in modo univoco questa località nel sistema postale italiano. Grazie al CAP 20063, i corrieri possono indirizzare la posta destinata a Cernusco sul Naviglio in modo preciso e puntuale, garantendo una consegna rapida ed efficiente. È fondamentale inserire correttamente il CAP sull’indirizzo postale insieme al nome del destinatario e alla via di residenza per evitare possibili ritardi nella consegna della corrispondenza.

Cernusco sul Naviglio è ben collegato con il resto della provincia di Milano e le principali città del Nord Italia grazie alla presenza di importanti vie di comunicazione come l’autostrada A4 e la tangenziale est di Milano. Inoltre, la stazione ferroviaria sulla linea S5 del servizio ferroviario suburbano di Milano assicura un collegamento diretto con il capoluogo lombardo e le principali stazioni della città. Dal punto di vista paesaggistico, Cernusco sul Naviglio offre ai visitatori numerosi punti di interesse, tra cui il suggestivo centro storico con antiche case in cotto e scorci sul fiume Naviglio Martesana, che attraversa il comune da nord a sud.

Il comune vanta una vivace vita culturale con numerose iniziative ed eventi che animano il calendario cittadino. La Fiera di San Giuseppe è una manifestazione tradizionale molto attesa che si tiene ogni anno a marzo e vede la partecipazione di espositori provenienti da tutta la Lombardia. Durante la fiera, è possibile acquistare prodotti tipici e artigianali, assistere a spettacoli e concerti e partecipare a eventi culturali ed enogastronomici. Non da meno è l’offerta enogastronomica di Cernusco sul Naviglio, con numerosi ristoranti e trattorie che offrono specialità della cucina lombarda, dai primi piatti ai formaggi tipici della zona.

In conclusione, il CAP 20063 identifica in modo univoco Cernusco sul Naviglio all’interno del sistema postale italiano, consentendo una consegna efficiente della corrispondenza. Il comune è caratterizzato da una ricca storia, cultura e tradizione, offrendo ai visitatori una vasta gamma di attrazioni e servizi. Se desiderate esplorare una destinazione autentica e suggestiva in Lombardia, Cernusco sul Naviglio è sicuramente un luogo da tenere in considerazione.

