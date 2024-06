A tavola con Csaba: Torta al caffè e noci

La ricetta in questione prevede la preparazione di una torta al caffè con noci e mascarpone. Per iniziare, si consiglia di imburrare una tortiera e rivestirla con un foglio di carta forno. Successivamente, si procede a lavorare il burro morbido insieme allo zucchero di canna o muscovado, utilizzando una planetaria, una foglia o delle fruste elettriche.

Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, si aggiunge un uovo per volta, alternandolo con un paio di cucchiai di farina setacciata. Durante questo processo, è importante mescolare con cura per garantire una consistenza uniforme. A questo punto, si incorpora la farina di mandorle, il caffè espresso raffreddato e le noci sgusciate e sbriciolate grossolanamente.

Una volta mescolati tutti gli ingredienti, si versa il composto nella tortiera preparata e si cuoce in forno statico preriscaldato a 170°C per circa 45 minuti. Nel frattempo, si può preparare la crema per la copertura mescolando il mascarpone con lo zucchero a velo fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Una volta cotta la torta e lasciata raffreddare, si spalma uniformemente la crema di mascarpone sulla superficie e si può procedere a decorare a piacere. Prima di servire, è consigliabile lasciare riposare la torta in frigorifero per un po’ di tempo in modo da far rassodare la crema e garantire una migliore consistenza.

In conclusione, la torta al caffè con noci e mascarpone è un dolce ricco e saporito che può essere preparato in pochi passaggi semplici. Ideale per una merenda speciale o per concludere un pasto in modo goloso, questa ricetta è perfetta per chi ama i sapori intensi e la cremosità del mascarpone. Provare a prepararla a casa sarà un’esperienza gratificante e sicuramente apprezzata da chiunque avrà la fortuna di assaggiarla. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

