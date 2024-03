Cucina Economica: patate sfogliate con timo e limone

La ricetta prevede di iniziare pelando le patate crude, anche se è possibile mantenerne la buccia, e affettarle con una mandolina in lamelle spesse di pochi millimetri. Successivamente, le patate vanno immerse subito in acqua fredda e lasciate in ammollo per alcuni minuti, anche per diverse ore se necessario. Una volta scolate, le patate vanno messe in una ciotola e condite con olio, pepe ed erbe aromatiche fresche, che possono essere sfogliate o tritate a piacere. Dopo aver salato e mescolato bene, si unge uno stampo da plumcake con abbondante olio.

Le patate condite vanno poi disposte all’interno dello stampo in modo verticale, distribuendo sulla superficie ulteriori erbe aromatiche, scorza grattugiata di limone, sale e altro olio a piacere. Una volta completata la preparazione, il tutto va infornato in un forno statico già caldo a 200° per circa 15-20 minuti. L’obiettivo è cuocere le patate fino a renderle morbide e leggermente dorat e in superficie.

Questo semplice piatto di patate al forno si può arricchire ulteriormente con l’aggiunta di formaggio grattugiato, pancetta croccante o altri ingredienti a piacere. È possibile personalizzare la ricetta a seconda dei gusti e delle preferenze di chi lo prepara, creando così un piatto unico e gustoso che può essere servito come contorno o piatto principale.

Le patate al forno sono un piatto versatile e apprezzato da grandi e piccini, perfetto per un pranzo o una cena in famiglia o con gli amici. La loro semplicità di preparazione e il risultato finale saporito e invitante le rendono una soluzione ideale per ogni occasione, dalla cena quotidiana a un pranzo domenicale.

In conclusione, le patate al forno sono un piatto classico della cucina tradizionale, semplice da preparare ma ricco di sapore e di sostanze nutrienti. Con pochi ingredienti e poco tempo si può realizzare un piatto gustoso e apprezzato da tutti, che si presta a molteplici varianti e personalizzazioni. Provate a preparare le patate al forno seguendo questa ricetta e scoprite quanto possa essere soddisfacente portare in tavola un piatto genuino e delizioso, capace di conquistare il palato di chiunque lo assaggi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

