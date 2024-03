In cucina con Luca Pappagallo: trinxat

Il Trinxat è un piatto tradizionale catalano a base di cavolo, patate e pancetta affumicata. Per prepararlo, iniziamo eliminando le coste centrali e le parti più fibrose delle foglie di cavolo e tagliandole grossolanamente prima di lessarle in acqua bollente salata. Nel frattempo, peliamo le patate e le tagliamo a pezzi medi, unendole poi alla pentola con il cavolo per cuocerle insieme per almeno 30 minuti, fino a quando saranno molto tenere. Una volta cotte, scoliamo le verdure e le schiacciamo con una forchetta o uno schiacciapatate per ottenere un purè omogeneo.

Nel frattempo, tagliamo la pancetta affumicata a cubetti e la facciamo rosolare in padella con un filo d’olio fino a renderla dorata e croccante. Uniamo il purè di verdure alla pancetta rosolata, mescoliamo bene e lasciamo insaporire per alcuni minuti, aggiustando di sale. In una padella separata facciamo rosolare le fette di pancetta rimaste con un po’ d’olio fino a renderle croccanti, poi le trasferiamo su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Il grasso rilasciato dalla pancetta croccante viene poi aggiunto al purè per unire tutti i sapori.

Il Trinxat è pronto per essere servito, con una fetta di pancetta croccante su ogni porzione per aggiungere un tocco di sapore e croccantezza al piatto. Questo piatto rustico e sostanzioso è perfetto da gustare nelle fredde serate invernali, per scaldare il cuore e saziare il palato con i sapori intensi della pancetta affumicata e del cavolo. La consistenza cremosa del purè di verdure si sposa alla perfezione con la croccantezza della pancetta, creando un contrasto di consistenze che rende ogni boccone un’esperienza gustativa unica e appagante.

Il Trinxat è un piatto semplice ma ricco di sapori, che porta in tavola i profumi e i gusti della tradizione catalana. La combinazione di ingredienti genuini e di alta qualità, come il cavolo fresco, le patate e la pancetta affumicata, rende questo piatto un vero e proprio comfort food da gustare in compagnia di amici e familiari. La preparazione non richiede particolari abilità culinarie, ma basta un po’ di pazienza e cura per ottenere un piatto dal sapore autentico e avvolgente.

Il Trinxat è un piatto che sa di casa, di tradizione e di comfort, che riunisce intorno alla tavola i sapori e i profumi della cucina catalana. Perfetto per essere gustato nelle fredde serate invernali, questo piatto è una vera coccola per il palato e per l’anima, che sa conquistare con la sua semplicità e la sua bontà. Preparare il Trinxat è un gesto d’amore verso se stessi e verso chi avremo il piacere di condividere questo piatto, che porta con sé la storia e la cultura di una terra ricca di tradizioni culinarie da scoprire e apprezzare.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

