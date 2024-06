Cucina in balcone con Ruben: Cheesecake cocco mango e lime

Per preparare questa deliziosa ricetta, iniziate lavorando la farina con il burro, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di lime. Successivamente, aggiungete un uovo e lo zucchero a velo e impastate fino a ottenere una pasta frolla omogenea. Mettete la pasta frolla nel freezer per circa 20 minuti per farla raffreddare.

Trascorso il tempo di riposo, ritirate la pasta frolla dal freezer e tagliatela nella forma desiderata per i biscotti. Cuoceteli in forno preriscaldato a 180° per circa 10 minuti, fino a quando saranno dorati e croccanti.

Nel frattempo, dedicatevi alla preparazione della crema. In una planetaria, lavorate lo zucchero a velo, la panna e il formaggio spalmabile fino ad ottenere una consistenza spumosa. Aggiungete la farina di cocco e la scorza grattugiata di lime, mescolando bene tutti gli ingredienti. Trasferite la crema in una sacca da pasticciere e lasciatela riposare in frigorifero per un po’ di tempo.

Mentre la crema si raffredda, sbucciate e pulite il mango, poi frullatelo in un mixer ad immersione aggiungendo un pizzico di sale e il succo di lime per creare una salsa cremosa e dal sapore fresco.

Una volta pronti tutti gli elementi, potete comporre il piatto. Sbriciolate i biscotti di frolla e disponeteli sul fondo del piatto. Aggiungete uno strato di crema al cocco e lime, poi versate la salsa di mango e completate con dei cubetti di mango fresco.

Per un tocco di freschezza e profumo, decorate il piatto con delle foglie di menta fresca. Il contrasto tra la croccantezza dei biscotti, la cremosità della crema al cocco e lime e la dolcezza del mango renderà questa preparazione un’esplosione di sapori in ogni boccone.

In conclusione, questa ricetta è perfetta per chi ama sperimentare nuovi abbinamenti di sapori e desidera deliziare il palato con un dessert fresco e originale. Provate a prepararla per una cena speciale o per un’occasione in cui volete stupire i vostri ospiti con una proposta culinaria raffinata e gustosa. Buon appetito!

