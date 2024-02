Fatto in casa per voi: ciambelle ciociare

Il procedimento per preparare le ciambelle inizierà con l’aggiunta del lievito di birra disidratato alla farina, mescolando e aggiungendo un cucchiaino di zucchero per favorire la lievitazione. Nel frattempo, in una ciotola, si dovrà versare dell’acqua tiepida e rompere un uovo, aggiungendo anche semi di anice e un cucchiaino di sale. Dopo aver mescolato, si inizierà ad aggiungere la farina poco alla volta, impastando con le mani e trasferendosi poi su un piano per lavorare l’impasto. Questo dovrà essere lasciato riposare e lavorato nuovamente per 2-3 volte, prima di metterlo in una ciotola, coprirlo con pellicola e lasciarlo lievitare fino al raddoppio del volume, per circa un’ora.

Successivamente, si riprenderà l’impasto e si lavorerà nuovamente sul piano infarinato, dividendo poi l’impasto a metà e formando due lunghe code. Per dare forma alle ciambelle, si creerà un anello lasciando un’estremità fuori e mantenendo un lembo più lungo dell’altro, che verrà intrecciato e chiuso per formare un nodo. Dopo aver allargato le ciambelle con le mani, si lasceranno lievitare per altri 20 minuti.

Nel frattempo, si metterà a scaldare dell’acqua in una pentola e si accenderà il forno. Quando l’acqua sarà in ebollizione, si allargherà con le mani una ciambella e si metterà a lessare per 15-20 secondi per lato, per poi scolarla su un canovaccio e procedere con la seconda ciambella. Una volta lessate entrambe, verranno messe su una griglia da forno e cotte per 30 minuti a 210°C.

Una volta sfornate, le ciambelle dovranno essere fatte intiepidire prima di poter essere gustate. Questo processo richiederà quindi precisione e pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante e delizioso. La combinazione di ingredienti e il lavoro meticoloso svolto durante ogni passaggio porterà alla creazione di ciambelle fragranti e dal sapore unico, perfette da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

