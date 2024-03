Fatto in casa per voi: delizia al cocco

Per preparare questa deliziosa torta al cocco, iniziamo mettendo a scaldare il latte in un pentolino mentre in un altro pentolino mettiamo la farina e la vanillina. Una volta che il latte è caldo, lo aggiungiamo alla farina mescolando bene con una frusta. Successivamente spostiamo tutto sul fornello a fiamma bassa e continuiamo a mescolare fino a ottenere una crema densa. Una volta che la crema è addensata, la togliamo dal fuoco e aggiungiamo il latte condensato seguito dalla farina di cocco, lasciandone da parte un po’ per la decorazione.

Trasferiamo la crema ottenuta in una ciotola coperta con pellicola trasparente e la lasciamo raffreddare in frigorifero. Una volta che la crema si è raffreddata, la togliamo dal frigo e montiamo la panna. Uniamo la crema alla panna montata e mescoliamo bene con le fruste elettriche per amalgamare il tutto.

Prendiamo i savoiardi, li inzuppiamo nel caffè e li disponiamo in fila sul fondo di una pirofila. Copriamo la base di savoiardi con metà della crema al cocco e, se lo desideriamo, spolveriamo un po’ di farina di cocco sopra. Facciamo un altro strato di savoiardi e li ricopriamo con il resto della crema e un’altra spolverata di farina di cocco. Infine, lasciamo riposare il dolce in frigorifero per circa mezz’ora.

Questa torta al cocco è un dessert perfetto per qualsiasi occasione: fresco, cremoso e dal gusto irresistibile. La preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ne vale sicuramente la pena. Con ingredienti semplici e passaggi chiari, chiunque può preparare questa deliziosa torta e stupire famiglia e amici. Provate a prepararla e lasciatevi conquistare dal suo sapore avvolgente e dalla sua consistenza soffice e cremosa. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

