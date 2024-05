Fatto in casa per voi: Finto pesce

Per preparare il pesce finto, è necessario iniziare pelando le patate lesse e schiacciarle mentre sono ancora calde. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una consistenza liscia e omogenea. Nel frattempo, nel frullatore, si mette il tonno con i capperi, la maionese e i sottaceti, frullando il tutto fino a ottenere una crema densa e saporita. Una volta pronta la crema, si aggiunge alle patate schiacciate e si mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. È importante assaggiare il composto e regolare eventualmente di sale, per garantire il giusto equilibrio di sapori.

Una volta ottenuto il composto, si procede a dare forma al pesce finto su un vassoio. Si può utilizzare il retro di un cucchiaio per iniziare a modellare la forma e poi livellare la superficie con un coltello a lama liscia. A questo punto, si può decidere se spalmare il pesce finto con altra maionese o lasciarlo così e decorarlo a piacere. In questo caso, la chef Benedetta ha optato per una decorazione particolare, creando una sorta di pesce pagliaccio. Ha tagliato delle fette sottili di carota con un pelaverdure e le ha distribuite sul pesce per creare un effetto colorato e divertente.

Per ulteriori dettagli, ha utilizzato fili di erba cipollina per aggiungere ulteriore colore e ha creato l’occhio del pesce utilizzando una mezza oliva. Come tocco finale, ha aggiunto della rucola intorno al pesce per completare la presentazione. Questa decorazione non solo rende il piatto più accattivante visivamente, ma aggiunge anche un tocco di freschezza e originalità al pesce finto.

In conclusione, la preparazione del pesce finto richiede pochi ingredienti e semplici passaggi, ma con un tocco di creatività e fantasia è possibile trasformare un piatto tradizionale in una vera opera d’arte culinaria. La combinazione di sapori e colori rende questo piatto non solo gustoso, ma anche perfetto per stupire gli ospiti durante una cena o un pranzo speciale. Con un po’ di inventiva e originalità, è possibile creare piatti unici e indimenticabili che renderanno ogni occasione unica e speciale.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

