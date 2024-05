Fatto in casa per voi: Linguine al pesto di noci e pinoli

La ricetta inizia con la preparazione del pesto di noci, che consiste nel tritare finemente le noci e i pinoli in un tritatutto, lasciando da parte alcuni gherigli per la decorazione finale del piatto. Successivamente, si aggiunge l’olio d’oliva e il formaggio grattugiato al composto di noci e pinoli, mescolando bene fino a ottenere un pesto omogeneo pronto per essere utilizzato.

Una volta preparato il pesto, si passa alla cottura della pasta: la pasta viene gettata in acqua bollente salata e lasciata cuocere fino a raggiungere la giusta consistenza. Nel frattempo, in una padella viene scaldato dell’olio extravergine di oliva e viene aggiunto lo speck, che viene rosolato fino a diventare croccante.

Una volta cotto lo speck, si spegne il fuoco e si aggiunge nella stessa padella la panna da cucina e il pesto di noci preparato in precedenza, mescolando bene tutti gli ingredienti. A questo punto, le linguine vengono scolate al dente direttamente nella padella con il condimento, e viene aggiunta un po’ di acqua di cottura per amalgamare il condimento alla perfezione con la pasta.

Infine, le linguine al pesto di noci vengono impiattate e decorate con i gherigli di noce tenuti da parte in precedenza. Il piatto è pronto per essere servito e gustato in tutta la sua bontà e cremosità, grazie alla combinazione di sapori intensi e ricchi che caratterizzano questa preparazione. Un piatto che saprà conquistare i palati di chiunque lo assaggi, grazie alla sua semplicità e alla bontà degli ingredienti utilizzati. Buon appetito!

