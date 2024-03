Fatto in casa per voi: maritozzi

Per la preparazione dei maritozzi, è necessario iniziare aggiungendo il lievito disidratato alla farina 00 e alla farina manitoba. Successivamente, unire anche due cucchiaini di zucchero e mescolare il tutto direttamente con le mani. In un’altra ciotola, versare il latte tiepido, l’olio di semi di girasole e un uovo, aggiungendo anche lo zucchero. Grattugiare la scorza di un’arancia e aggiungerla al composto, insieme alla vanillina. Mescolare con una forchetta e aggiungere le farine poco alla volta. Una volta che l’impasto diventa più sodo, lavorarlo con le mani e finire di impastare sul piano di lavoro infarinato. Una volta che l’impasto diventa morbido ed elastico, metterlo in una ciotola con della farina sul fondo, fare una croce sopra, coprire con della pellicola e lasciare lievitare fino al raddoppio del volume, circa due ore.

Successivamente, riprendere l’impasto e lavorarlo leggermente, strappare un pezzetto e formare delle girelle allungando l’impasto con le mani e arrotolandolo su sé stesso. Disporre le girelle su una teglia ricoperta con carta forno e dare agli altri maritozzi la forma di una treccia, facendo una coda, piegandola a metà e intrecciandola. Lasciare lievitare per altri 20 minuti prima di infornare. Cuocere i maritozzi a 170 °C per 20 minuti in forno ventilato o a 180 °C in forno statico per lo stesso tempo. Una volta cotti, bagnarli con un po’ d’acqua aiutandosi con l’angolo di uno strofinaccio. Quando la crosticina superiore si sarà ammorbidita, aggiungere dello zucchero.

In conclusione, i maritozzi sono dei deliziosi dolci da preparare in casa seguendo una semplice ricetta che prevede l’uso di ingredienti comuni come farina, lievito, zucchero, latte, olio, uova e aromi come la scorza d’arancia e la vanillina. L’impasto viene lavorato con cura, lasciato lievitare per ottenere una consistenza soffice ed elastica, quindi modellato in girelle e trecce prima di essere cotto in forno. Una volta pronti, i maritozzi vengono bagnati con acqua e zucchero per creare una crosticina dolce e croccante che li rende irresistibili. Ideali da gustare a colazione o durante una pausa dolce, i maritozzi fatti in casa sono un’ottima scelta per chi ama preparare dolci tradizionali e genuini. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria