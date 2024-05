Fatto in casa per voi: Marmellata di mele e mosto

La preparazione della marmellata di mele e mosto inizia con il taglio a metà degli acini d’uva e il loro inserimento in una ciotola. Successivamente, è necessario passarli attraverso un passaverdure con un setaccio a maglie strette, in modo da ottenere il mosto. Quest’ultimo deve essere filtrato anche con un colino, per garantire un risultato più pulito.

Dopo aver preparato il mosto, è il momento di dedicarsi alle mele. Queste vanno sbucciate e tagliate a cubetti piccoli, di circa un centimetro per lato. Una volta pronte, vanno messe in un tegame largo e basso insieme al mosto. Aggiungere lo zucchero e, se si preferisce, anche una stecca di cannella per dare aroma alla marmellata.

Accendere il fuoco a fiamma viva e mescolare spesso, facendo attenzione a non far bruciare la marmellata sul fondo. La cottura richiederà circa mezz’ora. A metà cottura, è consigliabile aggiungere il succo di due limoni per dare un tocco di acidità alla preparazione.

Una volta che la marmellata è pronta, è il momento di frullarla per renderla omogenea ed eliminare eventuali pezzettoni di frutta. Prendere dei vasetti nuovi e sterilizzati e riempirli con la marmellata, premendo di tanto in tanto verso il basso per evitare la formazione di bolle d’aria. Chiuderli bene e metterli a testa in giù, in modo da creare il sottovuoto e conservare la marmellata in modo ottimale.

In conclusione, la marmellata di mele e mosto è una deliziosa conserva da preparare in casa, seguendo pochi passaggi semplici ma che richiedono attenzione e precisione. La combinazione dolce e acidula delle mele con il mosto d’uva, arricchita dalla nota speziata della cannella, rende questa marmellata un’ottima scelta da gustare su pane tostato o come ingrediente per dolci e dessert. Seguendo la procedura descritta e facendo attenzione ai dettagli, sarà possibile ottenere una marmellata di alta qualità, da conservare e godere per lungo tempo. Buon appetito!

