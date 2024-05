Fatto in casa per voi: Arista al sale

La ricetta per preparare l’arista al sale inizia con il legare la carne con il filo in tre o quattro punti. Successivamente, si prende uno stampo da plumcake e si foderano i lati tagliando a metà una striscia di carta forno. Si procede quindi a ricoprire la parte centrale dello stampo con un’altra striscia di carta forno e a mettere alla base uno strato di sale, aggiungendo un rametto di rosmarino per aromatizzare la carne. Si posiziona l’arista dentro lo stampo e si adagia un altro rametto di rosmarino sopra di essa, per farla insaporire in modo omogeneo. Si ricopre interamente l’arista con il sale, distribuendolo sopra e ai lati, e si inforna a 180°C per un’ora in forno ventilato.

Una volta cotta, si lascia raffreddare l’arista, si rimuove dalla teglia e si elimina tutto il sale utilizzando le mani o un pennellino. Si procede quindi all’eliminazione dello spago e al taglio dell’arista in fette sottili. Su un piatto da portata si dispone un letto di rucola e si sovrappongono le fettine di arista leggermente. Si tagliano i pomodorini in quattro e si aggiungono sopra la carne, completando il piatto con delle scaglie di grana. Infine, si condisce il tutto con olio extravergine d’oliva e un goccio d’aceto balsamico, ottenendo così una deliziosa arista al sale, perfetta sia calda che fredda.

In conclusione, la preparazione dell’arista al sale richiede pochi passaggi ma garantisce un piatto gustoso e dal sapore ricco. La combinazione di ingredienti come il rosmarino, la rucola, i pomodorini e il grana conferisce alla carne un gusto equilibrato e appagante. L’utilizzo del sale come metodo di cottura permette di mantenere la carne morbida e succulenta, oltre a conferirle un particolare aroma. Questa ricetta è ideale da preparare per un pranzo o una cena speciale, sorprendendo i commensali con un piatto raffinato e gustoso. Prova a realizzare l’arista al sale seguendo questi passaggi e assicurati di gustare un piatto dal sapore unico e irresistibile.

