Fatto in casa per voi: Mezze maniche ai funghi

Per preparare questa gustosa ricetta, iniziamo pulendo accuratamente gli champignon e tagliandoli a fettine non troppo sottili. Successivamente, in una padella capiente, facciamo rosolare dell’aglio a pezzetti con un filo d’olio. Una volta che l’aglio ha preso colore, aggiungiamo la salsiccia spezzettata e facciamola rosolare fino a quando sarà ben dorata.

Mentre la salsiccia si cuoce, aggiungiamo i funghi freschi nella padella e lasciamoli appassire leggermente. Nel frattempo, mettiamo a bollire dell’acqua salata per cuocere la pasta. Aggiungiamo agli champignon il mix di funghi con porcini per dare maggior sapore al piatto e facciamo rosolare il tutto per qualche minuto.

A questo punto, uniamo al condimento il formaggio spalmabile, circa due cucchiai, e un mestolo di acqua di cottura della pasta per creare una cremina. Mescoliamo bene il tutto e aggiustiamo di sale se necessario. Quando la pasta è cotta al dente, la scoliamo e la ripassiamo in padella con il condimento, mescolando delicatamente per far amalgamare tutti gli ingredienti.

Per completare il piatto, impiattiamo la pasta guarnendola con del prezzemolo fresco tritato. Il risultato finale sarà un piatto ricco di sapori e profumi, perfetto da gustare in qualsiasi occasione. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

