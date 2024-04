Fatto in casa per voi: Panzanella ricca

La panzanella ricca è un piatto tipico della cucina italiana, perfetto per l’estate e ricco di sapori mediterranei. Per cominciare la preparazione, è necessario affettare finemente la cipolla e metterla in ammollo in acqua fresca per renderla più dolce. Nel frattempo, prepariamo l’ammollo per il pane: in una pirofila mescoliamo acqua e aceto in proporzione di due parti di acqua per ogni parte di aceto.

Una volta pronte le fette di pane, le immergiamo nell’ammollo e lasciamo riposare per ammorbidirle. Nel frattempo, passiamo al condimento della panzanella: tagliamo i pomodori e il cetriolo a pezzettini, aggiungiamo le olive e il tonno sgocciolato. Quando il pane è sufficientemente ammorbidito, lo strizziamo e lo uniamo al condimento, spezzettandolo con le mani.

Aggiungiamo anche la cipolla ammorbidita e mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Condiamo il tutto con sale e abbondante olio extravergine d’oliva, mescolando nuovamente per distribuire uniformemente i sapori. Infine, aggiungiamo qualche foglia di basilico spezzettata per dare un tocco di freschezza al piatto. La nostra panzanella ricca è pronta per essere gustata!

La panzanella è un piatto semplice ma ricco di gusto, perfetto per un pranzo estivo leggero e saporito. La presenza del tonno e delle olive aggiunge una nota di sapore intenso, mentre i pomodori e il cetriolo apportano freschezza e leggerezza al piatto. La cipolla, dopo essere stata ammollata, dona dolcezza e croccantezza alla panzanella, mentre il basilico aggiunge un profumo irresistibile.

La preparazione della panzanella ricca non richiede particolari abilità culinarie, ma è importante seguire attentamente i passaggi per ottenere un piatto equilibrato e gustoso. L’ammollo del pane è fondamentale per evitare che risulti troppo duro, mentre il condimento con pomodori, cetriolo, tonno e olive conferisce alla panzanella una varietà di sapori e consistenze che la rendono irresistibile.

La panzanella ricca è un’ottima soluzione per un pranzo veloce e sfizioso, da gustare in compagnia di amici e parenti. La sua semplicità e bontà la rendono un piatto amato da grandi e piccoli, perfetto per tutte le occasioni. Provate a preparare la panzanella ricca seguendo la nostra ricetta e vi conquisterà con il suo mix di sapori e profumi mediterranei. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

