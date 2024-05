Fatto in casa per voi: Pizza al formaggio

La ricetta per preparare la pizza al formaggio inizia con la realizzazione dell’impasto. Per farlo, bisogna mettere il lievito di birra disidratato nella farina e aggiungere dello zucchero, mescolando il tutto con le mani. In un’altra ciotola, si versa del latte tiepido e si aggiungono le uova, l’olio extravergine d’oliva, il grana grattugiato, il pecorino grattugiato e il sale. Si inizia a mescolare con una forchetta, incorporando la farina poco alla volta. Una volta che l’impasto diventa più consistente, si lavora con le mani per alcuni minuti e si trasferisce sul piano infarinato.

L’impasto viene impastato per una decina di minuti, allungandolo, arrotolandolo e continuando fino a formare un filoncino. Successivamente, si infarina il fondo di una ciotola e si sistema l’impasto all’interno, facendo una croce e coprendo con pellicola. Si lascia lievitare fino al raddoppio del volume, circa due ore. Una volta lievitato, si riprende l’impasto, si infarina il piano e si allarga e appiattisce con le dita.

Si aggiunge l’emmentaler a cubetti all’impasto e si impasta per distribuire uniformemente il formaggio. Si unge e infarina una teglia alta di 18-20 centimetri di diametro, si mette l’impasto all’interno, si ricopre con pellicola e si fa lievitare per altri 30 minuti. Infine, si cuoce in forno preriscaldato a 170°C per 35-40 minuti.

La preparazione di questa pizza al formaggio richiede quindi una certa attenzione e pazienza nella realizzazione dell’impasto, nella lievitazione e nella cottura. Il formaggio emmentaler aggiunto all’impasto conferisce un sapore ricco e cremoso alla pizza, che sarà sicuramente apprezzato da chiunque la assaggi. La consistenza dell’impasto, lavorato con cura e precisione, sarà morbida e fragrante, perfetta per accogliere il formaggio fuso e creare un piatto gustoso e invitante.

Questa pizza al formaggio è ideale da servire come piatto principale in una cena con amici o in famiglia, magari accompagnata da una fresca insalata mista per bilanciare i sapori. La sua preparazione non è particolarmente complicata, ma richiede un po’ di tempo e dedizione per ottenere un risultato perfetto. Una volta pronta, la pizza al formaggio sarà un vero trionfo di sapori e profumi, che conquisterà il palato di chiunque ne assaggi un morso.

