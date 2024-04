Fatto in casa per voi: Pollo al potacchio

In una pentola capiente, scaldate una generosa quantità di olio e mettete a rosolare un paio di spicchi di aglio interi, rosmarino e finocchietto selvatico. Aggiungete poi il pollo tagliato a pezzi e fatelo rosolare per alcuni minuti finché non sarà ben dorato. Successivamente, sfumate con del vino bianco per aggiungere un tocco di sapore al piatto.

Per arricchire il condimento, aggiungete del sedano e delle carote tagliate a rondelle. Regolate di sale, coprite con un coperchio a soffietto e lasciate cuocere per circa un’ora, mescolando di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme e un mix di sapori ben amalgamato.

Nel frattempo, dedicatevi alla preparazione del contorno. Tagliate le melanzane a pezzetti e fateli rosolare in una padella con un po’ di olio, uno spicchio d’aglio e del rosmarino fresco. Aggiungete i pomodorini a pezzi e lasciate cuocere finché le verdure non saranno morbide e saporite.

Una volta che il pollo sarà ben dorato da tutti i lati, toglietelo dal fuoco e servitelo su un bel vassoio da portata insieme al contorno di melanzane e pomodorini. Il pollo al potacchio è pronto per essere gustato in tutta la sua bontà e profumatezza, un piatto ricco di sapori che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

