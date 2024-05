Fatto in casa per voi: Riso al latte al forno

Il procedimento per preparare un delizioso timballo di riso inizia con il mettere il riso a bagno nell’acqua per circa dieci minuti. Successivamente, si deve scolare il riso e metterne metà sul fondo di una pirofila imburrata. Dopo aver salato e condito il riso con olio extravergine d’oliva, noce moscata e pepe, si aggiunge uno strato di prosciutto cotto e della mozzarella tagliata a listarelle. Si spolvera il tutto con formaggio grattugiato e si ricopre con l’altra metà di riso, livellando bene. Per completare il timballo, si aggiunge un altro pizzico di sale, formaggio grattugiato e qualche fiocchetto di burro in superficie.

Il passo successivo consiste nel versare lentamente il latte sulla preparazione, facendolo scorrere a filo in un angolo della pirofila. Una volta completata questa operazione, il timballo è pronto per essere infornato e cotto a 170°C per circa 30 minuti. Durante la cottura, il formaggio si scioglierà e formerà una crosta dorata in superficie, mentre il riso assorbirà il latte e diventerà cremoso e saporito. Una volta che il timballo di riso è cotto, è consigliabile lasciarlo riposare per alcuni minuti prima di servirlo, in modo che si compatti e si possa tagliare facilmente a fette.

Questo piatto è perfetto da servire come secondo piatto in una cena speciale o come piatto unico per un pranzo ricco e sostanzioso. Il timballo di riso è un piatto versatile che si presta a molte varianti: si può aggiungere verdure come piselli, carote o zucchine, oppure sostituire il prosciutto con pancetta o salame. Inoltre, si possono aggiungere spezie come curry o paprika per dare un tocco esotico al piatto.

La preparazione del timballo di riso richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi. Il contrasto tra il riso cremoso, il formaggio filante e il sapore deciso del prosciutto cotto rende questo piatto irresistibile per gli amanti della cucina casalinga e genuina. Con pochi ingredienti semplici e genuini, si può preparare un piatto ricco e gustoso che conquisterà il palato di tutta la famiglia.

In conclusione, il timballo di riso è un piatto classico della tradizione culinaria italiana che si presta a molte interpretazioni e varianti. Con pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili, è possibile preparare un piatto ricco e saporito che conquisterà il palato di tutti. Ideale per una cena in famiglia o per un pranzo speciale, il timballo di riso è una vera delizia che vale la pena provare e gustare in ogni occasione. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

