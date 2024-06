Fatto in casa per voi: Torta all’ananas

Per preparare questa deliziosa torta all’ananas, iniziamo rompendo le uova in una ciotola capiente e mescolandole con lo zucchero utilizzando uno sbattitore elettrico. Aggiungiamo poi lo yogurt, l’olio di semi e la farina di cocco, incorporando la farina poco per volta. Infine, aggiungiamo il lievito per far crescere l’impasto.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, aggiungiamo 3 fette di ananas tagliate a pezzettini e mescoliamo delicatamente con un mestolo. Le restanti fette di ananas verranno tenute da parte per la decorazione successiva. Prepariamo una tortiera apribile di 24 cm di diametro rivestendo il fondo con carta forno e versiamo l’impasto all’interno, livellandolo con una spatola.

Prendiamo le fette di ananas rimaste e le sistemiamo sulla torta, creando un cerchio con 6 fette e una al centro. Inseriamo poi una ciliegia candita al centro di ogni fetta di ananas, per un tocco di dolcezza in più. Inforniamo la torta a 180 °C per 55 minuti se utilizziamo il forno statico, oppure a 170 °C per 55 minuti se preferiamo il forno ventilato.

Durante la cottura, noteremo che la torta crescerà molto e diventerà incredibilmente soffice. Per assicurarci che sia cotta alla perfezione, possiamo fare la prova dello stecchino di legno: se esce umido, lasciamo cuocere ancora per qualche minuto, altrimenti possiamo spegnere il forno.

Una volta terminata la cottura, lasciamo raffreddare la torta per qualche minuto e poi la togliamo dallo stampo, trasferendola su un piatto da portata. Prima di servirla, spolverizziamo abbondante zucchero a velo sulla superficie per una presentazione impeccabile.

Questa torta all’ananas è perfetta per una merenda golosa o come dessert dopo un pranzo o una cena. Il suo sapore delicato e la consistenza soffice la rendono apprezzata da grandi e piccini. Nonostante la semplicità degli ingredienti e della preparazione, il risultato finale sarà sicuramente sorprendente e appagante per il palato.

In conclusione, preparare questa torta all’ananas è un’ottima idea per stupire i propri ospiti con un dolce fatto in casa, dal gusto autentico e genuino. Con pochi passaggi e un pizzico di creatività nella decorazione, sarà possibile ottenere un dolce che conquisterà tutti al primo assaggio. Buon appetito!

