Fatto in casa per voi: Torta furba

La torta furba è un dolce che richiede una preparazione accurata e dettagliata. Per iniziare, si deve preparare il pan di Spagna, rompendo le uova in una ciotola e frullandole con lo zucchero. Successivamente, si aggiunge la farina e il lievito, mescolando bene l’impasto e versandolo in una teglia foderata con carta forno. Dopo aver lasciato cuocere il pan di Spagna in forno per 15 minuti, si sforna e si lascia raffreddare.

Per la crema di farcitura, si monta la panna con uno sbattitore elettrico e si mette in frigorifero. Nel frattempo, si prepara uno stencil a forma di cuore su un foglio di carta forno e si ritaglia il pan di Spagna formando due cuori simmetrici. Si prepara anche una bagna con liquore e acqua, e si utilizza per ammorbidire il pan di Spagna.

Dopo aver montato la torta con strati di pan di Spagna e panna montata, si arricchisce la farcitura con fragole a pezzettini. Si ricopre il dolce con l’altro cuore di pan di Spagna e si preme leggermente, in modo che le fragole si distribuiscano uniformemente. La torta viene bagnata nuovamente e ricoperta con la panna restante, sia sopra che sui lati, utilizzando una spatola per livellare.

Per completare la decorazione, si sbriciola il pan di Spagna avanzato e si attacca tutto intorno alla torta. Infine, si tagliano a metà le fragole rimaste e si utilizzano per decorare la superficie della torta. Questo dolce richiede attenzione ai dettagli e una buona manualità per ottenere un risultato finale esteticamente gradevole e delizioso.

In conclusione, la preparazione della torta furba è un processo articolato che richiede precisione e cura. Dal pan di Spagna alla crema di farcitura, dall’assemblaggio alla decorazione finale, ogni passaggio è importante per ottenere un dolce perfetto. La combinazione di ingredienti come fragole, panna montata e pan di Spagna crea un dessert gustoso e dall’aspetto accattivante. Con un po’ di pazienza e dedizione, chiunque può realizzare questa torta e deliziare amici e familiari con un dolce squisito e raffinato.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria