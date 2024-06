Fatto in casa per voi: Torta sacher

La ricetta della torta Sacher inizia con la preparazione dell’impasto, unendo burro, zucchero a velo, sale e vaniglia in una ciotola e mescolando con le fruste elettriche. Successivamente si aggiungono i tuorli d’uovo e il cioccolato fondente sciolto, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo. Gli albumi vengono montati a neve con lo zucchero e aggiunti delicatamente al composto insieme alla farina setacciata. L’impasto viene versato in uno stampo imburrato e infarinato, quindi cotto in forno a 160°C per circa 35 minuti.

Una volta cotta, la torta viene lasciata raffreddare completamente prima di essere tagliata a metà e farcita con confettura di albicocche. Dopo aver ricoperto la base con la confettura, si aggiunge l’altra metà della torta e si distribuisce il resto della confettura sulla superficie. Per la ganache di copertura, si scalda la panna fresca e si aggiunge il cioccolato fondente tritato, mescolando fino a che sia completamente sciolto. La torta viene poi ricoperta con la ganache e decorata con la scritta “Sacher” realizzata con cioccolato fondente in una sac à poche.

Prima di essere gustata, la torta Sacher va lasciata raffreddare in frigo per almeno 15 minuti per farla rassodare. Si tratta di un dolce ricco e goloso, perfetto per qualsiasi occasione speciale. La combinazione di cioccolato fondente e confettura di albicocche crea un contrasto di sapori che rende questa torta davvero irresistibile.

