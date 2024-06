Cucina in balcone con Ruben: Baccalà alla romana

La ricetta in questione prevede la preparazione di un gustoso piatto a base di baccalà, arricchito da ingredienti come uvetta sultanina, pinoli, olive nere e pomodorini. Il procedimento inizia con l’ammollo dell’uvetta nel vino bianco per circa 30 minuti, mentre contemporaneamente si tostano i pinoli in una padella antiaderente. Successivamente, si procede soffriggendo cipolla e aglio in una casseruola con un filo d’olio, per poi sfumare con il vino bianco utilizzato per l’ammollo dell’uvetta. Si aggiungono poi le olive nere, i pomodorini, i pinoli tostati e l’uvetta, lasciando cuocere il tutto per una decina di minuti.

Una volta che il condimento è pronto, si passa alla preparazione del baccalà. Dopo averlo dissalato e tagliato a pezzi mantenendo la pelle, si passa nella farina di semola e si frigge in olio caldo a 180°C per circa 3 minuti senza girare per evitare che si rompa. Una volta fritto, il baccalà viene scolato e asciugato, per poi essere aggiunto al condimento preparato in precedenza. Si completa il piatto con prezzemolo tritato e basilico spezzettato con le mani, lasciando cuocere per qualche istante in più per amalgamare i sapori.

Questo piatto si distingue per l’accostamento di ingredienti dal sapore deciso, come le olive nere e l’uvetta che conferiscono una nota agrodolce, i pomodorini che aggiungono freschezza e i pinoli che donano croccantezza. Il baccalà, con la sua consistenza soda e delicata, si sposa perfettamente con il condimento ricco e aromatico, arricchendo il piatto di contrasti gustativi e sensoriali.

La preparazione di questo piatto richiede una certa attenzione e cura nei dettagli, soprattutto durante la fase di cottura del baccalà per garantirne la perfetta doratura e consistenza croccante. È importante rispettare i tempi e le temperature indicate nella ricetta per ottenere un risultato ottimale e apprezzare al meglio le diverse sfumature di gusto che caratterizzano questo piatto.

In conclusione, questa ricetta rappresenta un’ottima proposta per chi desidera gustare un piatto di pesce saporito e ricco di sapori mediterranei. Il baccalà, preparato in questo modo, diventa un’opzione versatile e gustosa da proporre in diverse occasioni, dalle cene speciali alle occasioni più informali. Un piatto che conquista per la sua bontà e per la sua capacità di unire ingredienti semplici in un mix di gusto e tradizione culinaria.

