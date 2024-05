Fatto in casa per voi: Uova sode farcite

Per preparare tre diverse versioni di uova ripiene, iniziamo con la prima ricetta che prevede l’utilizzo di formaggio spalmabile e salmone affumicato. Per cominciare, frulliamo insieme i due ingredienti in un bicchiere per mixer fino ad ottenere una deliziosa mousse. Successivamente, mettiamo la mousse in una sac à poche con bocchetta a stella e prepariamo le uova sode tagliando le estremità in modo che possano stare in piedi sul piano.

Una volta preparate le uova, aggiungiamo un bel ciuffo di mousse al salmone sulla parte superiore di ciascuna, completando la decorazione con un tocco di prezzemolo fresco. Per la seconda variante, tagliamo un uovo sodo a metà nel senso della lunghezza e rimuoviamo il tuorlo, che mettiamo da parte. Utilizziamo poi gli ingredienti rimossi per creare due adorabili topolini: con chiodi di garofano per gli occhi, rondelle di carota per le orecchie e un pezzetto di carota per la coda, completando il tutto con aghi di rosmarino per i baffi.

Passando alla terza versione, tagliamo le uova sode a metà per il lungo e rimuoviamo i tuorli, che mettiamo in una ciotolina insieme agli altri tuorli. Frulliamo insieme i tuorli, i capperi e la maionese con un mixer a immersione e riempiamo le due metà delle uova con il composto ottenuto. Per creare due simpatici pulcini, aggiungiamo rondelle di olive nere per gli occhi, triangolini di carota per i becchi e aghi di rosmarino per le creste.

In sintesi, queste tre ricette offrono un modo creativo e gustoso per presentare le classiche uova ripiene in modo originale e divertente. La combinazione di ingredienti come formaggio spalmabile, salmone affumicato, maionese, capperi e verdure permette di creare tre diverse varianti che soddisfano sia il palato che l’occhio. La presentazione curata e la scelta dei condimenti permettono di personalizzare le uova ripiene in base ai gusti e alle preferenze di chi le prepara.

In conclusione, queste tre versioni di uova ripiene sono perfette per arricchire un buffet o un antipasto durante una cena o un pranzo speciale. Grazie alla semplicità della preparazione e alla creatività nella presentazione, queste ricette sono adatte a sorprendere gli ospiti e a rendere un piatto classico come le uova ripiene ancora più accattivante e gustoso.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria