Fatto in casa per voi: Vellutata di zucca con crostini

La ricetta in questione prevede la preparazione di una vellutata di zucca con crostini, un piatto dal sapore avvolgente e perfetto per le fredde giornate invernali. Per iniziare, si consiglia di mettere in una pentola capiente la zucca tagliata a dadini e ricoprirla d’acqua, portando il tutto sul fuoco per cuocere gli ingredienti. Nel frattempo, è necessario tagliare a fette e successivamente a cubetti un filoncino di pane, pulire e tagliare a fettine una cipolla rossa e aggiungerla al pane in una ciotola. Per aromatizzare il composto, si consiglia di aggiungere un po’ di rosmarino, timo e pezzetti d’aglio, condendo il tutto con sale e olio extravergine d’oliva e mescolando bene gli ingredienti. Una volta pronto, il pane va trasferito su una teglia con carta forno e infornato a 180°C per 10-15 minuti, fino a quando risulterà ben dorato.

Una volta che la zucca sarà cotta, è necessario toglierla dal fuoco e passarla con un frullatore a immersione fino a ottenere una crema densa e omogenea. A questo punto, si consiglia di aggiungere il formaggio spalmabile alla zucca e frullare nuovamente, aggiustando di sale e condendo con un filo d’olio extravergine d’oliva per dare ulteriore sapore alla vellutata. Una volta pronta, si può impiattare la vellutata di zucca in una bella ciotola da portata, aggiungendo infine i crostini abbrustoliti per completare il piatto. Questa semplice e gustosa ricetta è perfetta da servire come primo piatto in una cena invernale, magari accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso per esaltare i sapori intensi della zucca e dei crostini croccanti.

In conclusione, la vellutata di zucca con crostini è un piatto che unisce la dolcezza della zucca alla croccantezza dei crostini, creando un contrasto di consistenze e sapori che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. La preparazione è semplice e veloce, rendendo questo piatto perfetto da servire come primo piatto in una cena invernale o come comfort food nelle giornate più fredde. L’aggiunta del formaggio spalmabile dona cremosità alla vellutata, mentre i crostini abbrustoliti aggiungono croccantezza e un tocco di originalità al piatto. Insomma, la vellutata di zucca con crostini è un piatto versatile e apprezzato da grandi e piccini, che conquisterà tutti con il suo sapore avvolgente e la sua semplicità. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

