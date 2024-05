Giusina in Cucina: Cornetti di pizza

Il procedimento per preparare i cornetti di mortadella e pistacchio inizia con la realizzazione dell’impasto. Per prima cosa occorre sciogliere il lievito di birra fresco nel latte tiepido e unirlo al malto. Successivamente, si trasferisce il composto in una planetaria o in una ciotola e si aggiungono le farine, sia 00 che di semola, iniziando a lavorare il tutto. Dopo qualche minuto, si aggiunge il sale e l’olio, continuando a lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea e liscia. Una volta pronto, si copre l’impasto e si lascia lievitare fino al raddoppio.

Una volta che l’impasto ha lievitato, si procede stendendolo ad uno spessore di circa mezzo centimetro, dandogli una forma rettangolare da cui ritagliare dei triangoli piuttosto lunghi. Alla base di ogni triangolo si spalma il pesto di pistacchio e si dispongono sopra delle fette di mortadella e della tuma o mozzarella grattugiata. Si arrotola l’impasto sul ripieno, partendo dalla base per finire alla punta del triangolo, ottenendo così la forma classica del cornetto.

Una volta preparati tutti i cornetti, si dispongono su una teglia e si spennellano con dell’olio, spolverando sopra del sesamo per dare un tocco croccante in superficie. Infine, si infornano i cornetti in forno caldo a 220° e si lasciano cuocere per circa 25 minuti, finché non risultano dorati e croccanti.

Questi cornetti di mortadella e pistacchio sono un’ottima idea per un antipasto sfizioso o per una merenda diversa dal solito. La combinazione di gusti salati della mortadella e cremosi della tuma o mozzarella, uniti alla nota di sapore data dal pesto di pistacchio, rendono questi cornetti irresistibili per tutti i palati. Inoltre, la consistenza morbida dell’impasto dei cornetti si sposa perfettamente con la croccantezza del sesamo sulla superficie, creando un contrasto di consistenze che rende questo piatto davvero unico e speciale.

Inoltre, la preparazione di questi cornetti è abbastanza semplice e veloce, e può essere un’ottima idea per coinvolgere anche i più piccoli in cucina. Infatti, possono aiutare a spalmare il pesto di pistacchio sulla base dei triangoli di impasto, adagiare le fette di mortadella e spolverare la tuma o mozzarella grattugiata. In questo modo, si trascorre del tempo insieme in cucina e si impara anche a preparare un piatto sfizioso e originale.

In conclusione, i cornetti di mortadella e pistacchio sono un’idea originale e gustosa per stupire i propri ospiti o per concedersi una pausa golosa durante la giornata. La combinazione di sapori e consistenze di questo piatto lo rende davvero unico e irresistibile, adatto a tutti i palati. Provate a prepararli seguendo la ricetta passo passo e lasciatevi conquistare da questo delizioso antipasto fatto in casa. Buon appetito!

