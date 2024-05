Giusina in Cucina: Cous cous dolce

Giusina è una palermitana che si è trasferita a Milano e ha conquistato il pubblico televisivo con il suo programma culinario “Giusina in cucina” su Food Network. Grazie alle sue ricette gustose e semplici, è diventata un volto noto in TV. In questa occasione, ci svela come preparare un dolce insolito: il cous cous dolce.

Il cous cous dolce è un dessert particolare e antico, appartenente alla tradizione conventuale siciliana. Si tratta di una delizia per gli amanti del cous cous, che possono ora replicarlo a casa grazie alla ricetta di Giusina. Un dolce semplice ma di grande valore, che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

La preparazione del cous cous dolce è piuttosto rapida: bisogna far rinvenire il cous cous con acqua e olio fino a completo assorbimento. Una volta pronto, si aggiunge il succo di un’arancia e si fa insaporire, lasciando raffreddare e sgranando il tutto con le mani. Il composto viene poi versato in un piatto e condito con zucchero a velo, cioccolata, zuccata, pistacchi e mandorle tritate. Per completare, si spolverizza il dolce con un pizzico di cannella e si serve dopo averlo fatto raffreddare.

Tra gli ingredienti necessari per preparare il cous cous dolce, troviamo il cous cous, l’acqua, l’olio extravergine di oliva, gocce di cioccolato, pistacchi, zucchero a velo, cannella, succo di arancia, mandorle pelate tostate e zuccata. Una combinazione di sapori e consistenze che renderanno questo dolce un’esperienza unica per il palato.

La ricetta del cous cous dolce proposta da Giusina è perfetta per chiunque voglia sperimentare in cucina e preparare un dessert non convenzionale. Con pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili, è possibile realizzare un dolce che saprà sorprendere e deliziare gli ospiti, magari accompagnato da una tazza di tè o caffè per completare il momento di gusto.

Giusina, con la sua passione per la cucina e la sua capacità di trasmettere allegria e creatività attraverso le ricette, continua a conquistare il pubblico televisivo e a ispirare gli appassionati di cucina. Grazie al suo programma e alle sue creazioni culinarie, riesce a portare un pezzo della Sicilia in ogni casa, regalando momenti di genuino piacere attraverso i sapori e i profumi della tradizione siciliana.

In conclusione, il cous cous dolce proposto da Giusina è un dolce dal sapore autentico e ricco di storia, che permette di scoprire un lato insolito e affascinante della tradizione culinaria siciliana. Con la sua semplicità e bontà, questo dessert si rivela essere una vera delizia per il palato e un’esperienza sensoriale da non perdere. Grazie alla ricetta di Giusina, è possibile portare in tavola un piatto originale e gustoso, capace di conquistare tutti i commensali con la sua bontà e la sua originalità.

