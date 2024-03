Giusina in Cucina: risotto con burrata salsiccia e pistacchi

Giusina è una palermitana che si è trasferita a Milano e ha raggiunto la fama in televisione con il suo programma culinario “Giusina in cucina” su Food Network. Grazie alle sue ricette gustose e facili da preparare, ha conquistato il cuore dei telespettatori. In questa occasione, ci illustra come preparare un piatto tipico della provincia di Enna: il risotto con burrata, salsiccia e pistacchi.

Il risotto con burrata, salsiccia e pistacchi è un piatto ricco e saporito, parte della tradizione culinaria di Enna, che va assolutamente provato. La preparazione inizia con la soffritto della cipolla tritata in un tegame con un filo d’olio, a cui viene aggiunta la salsiccia sbriciolata da far dorare. Successivamente si unisce il riso per tostare leggermente e si sfuma con il vino bianco, per poi aggiungere il brodo vegetale e portare a cottura, aggiungendo gradualmente il brodo necessario per il risotto.

Verso la fine della cottura, si aggiunge il pesto di pistacchi e la burrata al risotto, mescolando bene e aggiungendo anche il parmigiano grattugiato. Il piatto viene poi servito con una generosa spolverata di granella di pistacchi per un tocco croccante e gustoso. Giusina condivide la ricetta con passo dopo passo, rendendola accessibile anche ai meno esperti in cucina.

Gli ingredienti necessari per il risotto con burrata, salsiccia e pistacchi includono riso, granella di pistacchi, pesto di pistacchi, salsiccia, cipolla, sale, pepe, parmigiano grattugiato, brodo vegetale, burrata e vino bianco. Questi ingredienti combinati insieme creano un piatto che unisce sapori tradizionali siciliani in un mix di cremosità, croccantezza e sapore intenso.

Il tempo totale per preparare e cucinare il risotto è di circa 40 minuti, rendendolo una scelta ideale per un pranzo o una cena speciale. La ricetta è pensata per quattro porzioni, perfetta per una famiglia o per ospitare amici a tavola. Il metodo di cottura utilizzato è il rosolare, che permette di concentrare i sapori e ottenere una consistenza cremosa e avvolgente per il risotto.

Giusina con il suo entusiasmo e la sua passione per la cucina siciliana, riesce a trasmettere la tradizione e l’amore per il cibo attraverso le sue ricette. Con la sua esperienza e la sua bravura in cucina, rende accessibili anche piatti complessi come il risotto con burrata, salsiccia e pistacchi, dimostrando che la buona cucina non è mai troppo lontana. Grazie alla sua presenza televisiva, Giusina continua a ispirare e deliziare gli spettatori con le sue creazioni culinarie uniche e gustose.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

