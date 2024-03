In Cucina con Luca Pappagallo: crostini coi gamberi

Il piatto in questione consiste in gustosi crostini di zucchine e gamberi, un antipasto fresco e leggero perfetto per l’estate. Per preparare questa delizia, innanzitutto è necessario prelevare la parte esterna delle zucchine e lessarla in acqua bollente per pochi minuti. Successivamente, le zucchine vengono immerse in acqua e ghiaccio per interrompere la cottura e fissare il colore. Una volta asciugate accuratamente, le bucce vengono messe in un frullatore insieme alla ricotta, al pecorino grattugiato, alla menta, al sale, al pepe e all’olio, ottenendo così una crema omogenea da tenere in frigo fino al momento dell’utilizzo.

Mentre la crema di zucchine riposa in frigo, si passa alla preparazione dei crostini. In una padella viene fatto scaldare un po’ di olio, dove vengono rosolate le fette di pane fino a renderle ben dorate su entrambi i lati. Una volta pronte, le fette di pane vengono tolte dalla padella e al loro posto vengono inserite le code di gambero, che precedentemente sono state pulite dal carapace e dalle interiora. Aggiungendo un altro giro di olio se necessario, le code di gambero vengono fatte cuocere a fiamma vivace per pochi minuti, fino a dorarle in modo uniforme. Infine, si regola di sale e si è pronti per comporre i crostini.

Per assemblare i crostini, si spalma un po’ di crema di zucchine sulle fette di pane preparate, si posiziona un gambero su ciascuna e si completa il piatto con qualche fogliolina di menta e dei semi di sesamo per una nota croccante. Il risultato finale è un antipasto raffinato e dal gusto equilibrato, perfetto da servire in ogni occasione speciale.

Questo piatto unisce ingredienti semplici ma sapientemente combinati per creare un’esplosione di sapori in ogni boccone. Le zucchine conferiscono un sapore fresco e vegetale, la crema di zucchine e ricotta dona cremosità e delicatezza, il pecorino grattugiato aggiunge un tocco di sapidità, la menta regala freschezza, mentre i gamberi completano il tutto con la loro dolcezza di mare. La croccantezza del pane e dei semi di sesamo aggiunge una piacevole consistenza al piatto, rendendolo ancora più invitante.

Questi crostini di zucchine e gamberi sono perfetti da servire come antipasto in una cena elegante, ma sono altrettanto adatti per un pranzo leggero o un aperitivo con gli amici. Grazie alla semplicità della ricetta e alla rapidità di preparazione, questo piatto si presta bene a molteplici occasioni e può essere facilmente personalizzato aggiungendo eventualmente altri ingredienti o spezie a piacimento.

In conclusione, i crostini di zucchine e gamberi sono un piatto versatile e gustoso che conquista per la sua semplicità e per l’equilibrio di sapori e consistenze. Ideali per chi ama i piatti leggeri e raffinati, questi crostini sono una scelta vincente per sorprendere i propri ospiti con un antipasto originale e gustoso. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria