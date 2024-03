In cucina con Luca Pappagallo: pasta cipolle tonno e olive

Per preparare questa deliziosa ricetta, iniziamo pulendo e affettando finemente le cipolle. Successivamente, mettiamole a stufare in una padella con un filo di olio e alcune foglie di alloro. Le cipolle dovranno essere ben ammorbidite, quindi aggiungiamo un pizzico di sale e regoliamo la fiamma al minimo. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per almeno 20-25 minuti, aggiungendo un po’ d’acqua calda se necessario per mantenere la preparazione umida.

Mentre le cipolle si stufano, cuociamo la pasta in abbondante acqua salata. Nel frattempo, aggiungiamo il tonno alla padella con le cipolle, mantenendo la fiamma bassissima per non cuocerlo troppo. Scoliamo la pasta al dente, rimuoviamo le foglie di alloro e trasferiamola nella padella con le cipolle e il tonno. Aggiungiamo un mestolino di acqua di cottura della pasta e lasciamo insaporire per qualche istante, quindi uniamo le olive.

Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e assicuriamoci che il condimento si sia ben distribuito sulla pasta. Serviamo caldo e gustiamo questa deliziosa preparazione ricca di sapori mediterranei. Un piatto semplice ma gustoso, perfetto da preparare in poco tempo per un pranzo o una cena veloce e appetitosa. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

