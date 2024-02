In cucina con Luca Pappagallo: polpette cacio e ovo

Il processo per preparare le polpette al sugo inizia con il pane raffermo tagliato a pezzetti e messo in una ciotola capiente insieme al latte, per ammorbidirlo. La quantità di latte può variare a seconda dell’umidità del pane, che poi viene sbriciolato con le mani fino a ottenere delle molliche ben ammollate. A questo punto si aggiungono il pecorino e il parmigiano grattugiati, uno spicchio di aglio spremuto, prezzemolo tritato, sale, pepe e uova sbattute. Dopo aver amalgamato bene il tutto, si copre il composto con la pellicola e si lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Nel frattempo si prepara il sugo, scaldando un filo d’olio in un tegame e aggiungendo uno spicchio d’aglio intero e i pomodori pelati frullati. Si insaporisce con basilico e sale, continuando la cottura per circa 15 minuti a fuoco basso. Dopo il riposo, si formano delle polpette dal peso di circa 70 g e si friggono in olio caldo a 170°-180°C per circa 5 minuti o fino a doratura. Una volta pronte, si scola l’olio in eccesso su carta assorbente.

Il sugo viene rimesso sul fuoco e, una volta caldo, si aggiungono le polpette. Si lasciano cuocere per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto per farle insaporire. Alla fine, le polpette al sugo sono pronte da gustare.

Questo piatto tradizionale è ricco di sapori e profumi, grazie agli ingredienti freschi e genuini utilizzati nella preparazione. Le polpette, morbide e saporite, si abbinano perfettamente al sugo, che ha una consistenza densa e avvolgente. La croccantezza delle polpette fritte contrasta piacevolmente con la morbidezza del sugo, creando un equilibrio di gusti e consistenze che soddisferà anche i palati più esigenti.

La preparazione delle polpette al sugo richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà ampiamente lo sforzo. Questo piatto è ideale da servire come secondo piatto in un pranzo o una cena conviviale, magari accompagnato da un contorno di verdure di stagione o di patate arrosto. Le polpette al sugo sono un classico della tradizione culinaria italiana, che conquisterà tutti i commensali con il suo sapore autentico e genuino.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria