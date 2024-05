In cucina con Luca Pappagallo: Pomodori ripieni di riso

La ricetta dei pomodori ripieni di riso richiede l’utilizzo di pomodori di grandi dimensioni. Per iniziare, si deve tagliare la parte superiore dei pomodori e svuotarli con cura, trasferendo la polpa ottenuta in un recipiente. Questa polpa va poi mescolata con basilico, olio, sale, aglio e pomodori pelati, e frullata fino a ottenere un composto omogeneo.

Successivamente, in una casseruola si fa scaldare dell’olio e si aggiunge la maggior parte del composto di pomodoro frullato, facendolo cuocere per alcuni minuti. A questo punto si unisce il riso al composto e si prosegue la cottura per un altro paio di minuti, prima di togliere dal fuoco.

Nel frattempo, si pelano le patate e si tagliano a pezzi, insieme ai peperoni. Si unta il fondo di una pirofila con olio e si dispongono le patate e i peperoni, condendoli con sale e mescolando bene.

I pomodori svuotati vengono poi salati internamente, conditi con olio e basilico, e riempiti con il riso, stando attenti a non arrivare fino al bordo. I pomodori vengono infine trasferiti nella teglia con le patate e i peperoni, e sopra vengono distribuiti il composto di pomodoro rimasto.

Le capocchie dei pomodori vengono posizionate sopra ogni pomodoro, salando tutti gli ingredienti e completando con un giro d’olio. La teglia viene infine messa in forno a 190°C per circa un’ora, fino a quando i pomodori e le verdure saranno ben cotti e dorati.

In conclusione, i pomodori ripieni di riso sono un piatto ricco e saporito, ideale per un pranzo o una cena gustosa e nutriente. La combinazione di ingredienti come pomodori, riso, patate e peperoni crea un mix di sapori e consistenze che conquisterà il palato di chiunque li assaggi. Questa ricetta è perfetta per chi cerca un piatto completo e bilanciato, che unisca la freschezza delle verdure alla sostanza del riso. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

