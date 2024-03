In cucina con Luca Pappagallo: sfogliatine alle mele

Per prima cosa, si inizia dividendo la mela a metà e rimuovendo il torsolo con un coltellino, per poi affettarla sottilmente. La varietà di mela scelta per questa ricetta è la Granny Smith. Successivamente, si ricavano 6 quadrati dalla pasta sfoglia e si spennellano i bordi con dell’uovo sbattuto, quindi si incide lasciando circa 1 cm dal bordo, facendo attenzione a lasciare integri due angoli. Si prendono quindi gli angoli con i bordi tagliati e, facendoli passare uno sopra l’altro, si invertono, premendo leggermente sui punti di giunzione per far aderire bene la pasta sfoglia.

Dopo aver preparato la base delle sfogliatine, si distribuisce un po’ di marmellata al centro di ciascuna, aggiungendo qualche fettina di mela, un po’ di cannella e zucchero semolato. Successivamente, si spennellano i bordi delle sfogliatine con uovo sbattuto e si aggiunge ulteriore zucchero semolato sui bordi. Una volta completata questa fase, si trasferiscono i dolcetti su una placca rivestita con carta forno e si infornano a 210°C per 15 minuti in forno statico preriscaldato, per poi terminare la cottura con ulteriori 5 minuti a 190°C posizionando la teglia sul ripiano più basso.

Una volta sfornati, si lasciano intiepidire per qualche istante prima di servire queste deliziose sfogliatine di mela. Questa ricetta è semplice da preparare e può essere un’ottima idea per una merenda golosa o come dessert da offrire agli ospiti. La combinazione di pasta sfoglia croccante, mela succulenta e dolce marmellata crea un contrasto di consistenze e sapori che conquisterà il palato di chiunque le assaggi.

Inoltre, la presenza della cannella aggiunge una nota di calore e profumo che si sposa perfettamente con la dolcezza della mela e della marmellata. Queste sfogliatine sono perfette da gustare tiepide, magari accompagnate da una pallina di gelato alla vaniglia o da una spolverata di zucchero a velo. Possono essere servite sia come dessert dopo un pasto principale che come snack sfizioso da gustare in qualsiasi momento della giornata.

In conclusione, le sfogliatine di mela sono un’idea creativa e gustosa per utilizzare la pasta sfoglia in modo diverso e originale. La semplicità della preparazione e la bontà del risultato finale le rendono una proposta apprezzata da grandi e piccini. Provate a prepararle e lasciatevi conquistare dal loro sapore unico e avvolgente. Buon appetito!

