La cucina delle Monache: Brasato alla birra

Il programma “La cucina delle Monache” trasmesso su Food Network è condotto da Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora, donne con storie personali significative, che condividono ricette accessibili a tutti. In un episodio dedicato al brasato alla birra, le suore illustrano passo dopo passo come preparare questo gustoso secondo piatto di carne.

La ricetta del brasato alla birra è presentata come un piatto morbido e saporito, grazie alla lunga cottura lenta che lo rende ideale per i pranzi in famiglia. La preparazione, non troppo complicata, richiede circa 220 minuti tra marinatura e cottura. Gli ingredienti includono il cappello del prete, birra rossa, carote, cipolla, scalogno, sedano, bacche di ginepro, noce moscata, chiodi di garofano, alloro, rosmarino, burro, sale, pepe e olio.

La procedura inizia con la marinatura della carne insieme a carote, cipolla, sedano e scalogno tritati finemente, aromi, birra, sale e pepe per circa 8 ore. Successivamente, la carne viene rosolata su entrambi i lati in un tegame e poi cotta a fuoco lento per 3 ore insieme al liquido della marinatura. Una volta pronta, le verdure vengono frullate con un po’ di burro e servite insieme alla carne tagliata.

Il brasato alla birra è un piatto che richiede pazienza e cura nella preparazione, ma il risultato finale è un secondo piatto ricco di sapori e profumi, perfetto per occasioni speciali o per un pranzo in famiglia. Le suore conducono il pubblico attraverso ogni passaggio della ricetta con precisione e dedizione, garantendo che anche i meno esperti in cucina possano replicare con successo questo piatto delizioso.

In conclusione, “La cucina delle Monache” non solo offre spunti culinari interessanti, ma anche storie di vita ispiratrici delle suore che lo conducono. La condivisione di ricette tradizionali e accessibili come il brasato alla birra dimostra come la passione per la cucina possa unire le persone e creare momenti di condivisione e convivialità intorno alla tavola.

