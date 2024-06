La cucina delle Monache: Brutti buoni con zabaione

Il programma “La cucina delle Monache” trasmesso su Food Network, canale 33, è condotto da Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora, donne con un passato ricco di esperienze, che condividono con il pubblico ricette accessibili a tutti. In un episodio in particolare, le suore insegnano come preparare dei biscotti chiamati brutti buoni con zabaione, dal sapore delizioso nonostante l’aspetto non proprio invitante.

La ricetta dei brutti buoni con zabaione è semplice e veloce da realizzare. Si tratta di biscottini alle nocciole, con una preparazione che richiede solo 15 minuti e una cottura di 45 minuti. Questi dolci sono tipicamente italiani e vengono cotti in forno. Nonostante il loro aspetto non eccellente, il loro gusto squisito li rende irresistibili.

Per la preparazione dei biscotti, si montano gli albumi con lo zucchero fino a ottenere una meringa lucida e ferma. Successivamente si aggiungono nocciole tritate, cacao amaro in polvere e cannella, mescolando delicatamente. L’impasto viene poi disposto a cucchiaiate su una teglia e infornato a 200°C per 5 minuti, per poi abbassare la temperatura a 180°C e cuocere per altri 40 minuti. Una volta cotti, i biscotti vanno lasciati raffreddare.

Per preparare lo zabaione, si mescolano i tuorli con il Marsala e lo zucchero in una ciotola, fino ad ottenere una consistenza densa. Questa crema viene poi posta su un bagnomaria e mescolata fino a raggiungere la giusta consistenza.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono: nocciole, zucchero, albumi, cacao amaro in polvere, cannella, tuorli e Marsala. Questi biscotti sono un mix di sapori e consistenze che li rendono irresistibili per chiunque li assaggi.

Il programma “La cucina delle Monache” offre non solo ricette deliziose, ma anche storie di vita e di fede che accompagnano ogni preparazione culinaria. Le suore che lo conducono portano con sé una forte esperienza di vita che si riflette nella loro passione per la cucina e nel desiderio di condividere con gli spettatori non solo la preparazione dei piatti, ma anche i valori che rappresentano.

In conclusione, i brutti buoni con zabaione sono un’ottima proposta per chiunque voglia cimentarsi in una ricetta golosa e semplice da realizzare. Grazie al programma “La cucina delle Monache”, anche chi non ha particolare dimestichezza in cucina può sperimentare e gustare piatti deliziosi, arricchendo così il proprio repertorio culinario.

