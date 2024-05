Le Ricette di Casa Persia: Ravioli al profumo di zafferano

Per preparare i ravioli fatti in casa, iniziamo con la pasta. In una ciotola, uniamo la semola, la farina, un uovo, l’albume e lo zafferano. Mescoliamo bene il composto e lavoriamolo con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciamo riposare l’impasto per qualche minuto mentre ci dedichiamo al ripieno.

Per il ripieno, mescoliamo in una ciotola i formaggi, l’albume, il pepe, lo zafferano e un pizzico di sale. Assicuriamoci di amalgamare bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e saporito. A questo punto, possiamo dedicarci alla preparazione del sugo per condire i nostri ravioli.

In una padella, facciamo soffriggere aglio e cipolla con un filo d’olio. Aggiungiamo poi i pelati e qualche foglia di basilico fresco. Lasciamo cuocere il sugo a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto, fino a quando non raggiunge la giusta consistenza e il sapore desiderato.

Riprendiamo l’impasto della pasta e procediamo con la preparazione dei ravioli. Stendiamo la pasta con un mattarello, creando una sfoglia sottile. Con l’aiuto di un cucchiaio, disponiamo il ripieno sulla pasta, facendo attenzione a distribuirlo in modo uniforme. Chiudiamo la pasta su se stessa, formando delle mezzelune.

Per dare la forma definitiva ai ravioli, possiamo utilizzare un coppapasta per ritagliare i singoli ravioli e una forchetta per sigillare i bordi. Una volta pronti, mettiamo i ravioli a cuocere in acqua bollente e salata. Lasciamo cuocere i ravioli finché non vengono a galla, indicazione che sono pronti per essere scolati e conditi.

Trasferiamo i ravioli cotti in una pirofila e ricopriamoli con il sugo preparato in precedenza. Prima di servire, spolveriamo i ravioli con abbondante parmigiano grattugiato, che aggiungerà un tocco di sapore e renderà il piatto ancora più gustoso e invitante. E voilà, i nostri ravioli fatti in casa sono pronti per essere gustati e apprezzati da tutti i commensali!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria