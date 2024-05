Nel Forno di Casa Tua: Babka

La ricetta inizia con la preparazione dell’impasto per la treccia di pane dolce. In una ciotola, si mescolano la farina, le uova sbattute, l’acqua, parte del latte, lo zucchero e la vaniglia. Si inizia a lavorare con un cucchiaio fino a ottenere un impasto omogeneo. Successivamente si aggiunge il lievito sbriciolato e un po’ di latte in più, impastando per alcuni minuti. A questo punto si inserisce il sale e il latte rimasto, lavorando fino ad ottenere una consistenza liscia. Infine si aggiunge il burro morbido a pezzetti, poco per volta, continuando a lavorare fino a farlo assorbire completamente. Una volta completata questa fase, si copre l’impasto e si lascia lievitare per 12 ore in frigorifero.

Dopo il periodo di lievitazione, si stende l’impasto ancora freddo con il mattarello, dandogli la forma di un rettangolo spesso circa 1 cm. Si spalma sopra la crema spalmabile alle nocciole e si distribuiscono le gocce di cioccolato. A questo punto si arrotola l’impasto sul ripieno, partendo dal lato lungo, fino a formare un filone. Quest’ultimo viene tagliato a metà per il lungo e le due metà vengono intrecciate tra loro, sigillando bene le estremità. La treccia così ottenuta viene inserita in uno stampo da plumcake o di pane in cassetta precedentemente imburrato. Si copre e si lascia lievitare fino al raddoppio del volume.

Una volta che la treccia ha lievitato, si procede con la cottura in forno caldo e statico a 180° per circa 40 minuti. Una volta cotta, si può servire la treccia di pane dolce con una spolverata di cacao per decorare. Questo dolce è perfetto da gustare a colazione o a merenda, accompagnato da una tazza di caffè o di latte. La sua consistenza soffice e il gusto avvolgente della crema alle nocciole e del cioccolato lo rendono irresistibile per grandi e piccini.

La preparazione di questa treccia di pane dolce richiede un po’ di tempo e pazienza a causa dei tempi di lievitazione, ma il risultato finale ripagherà di ogni sforzo. La morbidezza dell’impasto e la golosità del ripieno rendono questo dolce perfetto per essere gustato in diverse occasioni, dalle colazioni speciali ai buffet di dolci per feste e compleanni. Inoltre, la treccia si conserva bene per diversi giorni, mantenendo intatto il suo sapore e la sua consistenza.

In conclusione, la treccia di pane dolce con crema alle nocciole e cioccolato è un dolce che conquisterà tutti con la sua bontà e la sua semplicità. Perfetto per essere preparato in anticipo e gustato in diverse occasioni, rappresenta un’ottima alternativa alle classiche colazioni o merende. Con pochi ingredienti e un po’ di manualità, si può creare un dolce fatto in casa che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Provare per credere!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria