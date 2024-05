Nel Forno di Casa Tua: Bagel

La ricetta inizia con la preparazione dell’impasto per i taralli. Si comincia mettendo nella ciotola la farina, il lievito fresco sbriciolato e il latte. Dopo aver mescolato gli ingredienti, si aggiunge lo zucchero e un po’ d’acqua per ottenere una consistenza omogenea. Successivamente si inserisce il sale, l’acqua rimasta e si lavora l’impasto fino a renderlo liscio e uniforme. Una volta pronto, si copre la ciotola e si lascia lievitare per un’ora a temperatura ambiente e 45 minuti in frigorifero.

Una volta che l’impasto ha lievitato, si divide in due parti e si procede a formare due serpentelli lunghi circa un metro ciascuno, che verranno chiusi a ciambella. Dopo averli formati, si spennellano con una soluzione di acqua e bicarbonato e si spolverano con i semi di sesamo. A questo punto, si coprono i taralli e si lasciano lievitare ulteriormente per due ore a temperatura ambiente.

Una volta che i taralli hanno lievitato, si procede alla cottura in forno. Si preriscalda il forno a 220°C e si cuociono i taralli per 10 minuti, dopodiché si abbassa la temperatura a 200°C e si cuociono per altri 10 minuti. Una volta pronti, i taralli saranno dorati e croccanti, pronti da gustare.

In conclusione, la ricetta dei taralli è piuttosto semplice ma richiede pazienza per la lievitazione dell’impasto. Il risultato finale sono dei taralli fragranti e gustosi, perfetti da gustare da soli o accompagnati da formaggi e salumi. Provare a preparare i taralli in casa è una bella sfida culinaria che vi permetterà di assaporare il gusto autentico di questo tradizionale prodotto italiano. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria