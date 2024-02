Nel Forno di Casa Tua: baguette

Il procedimento per la preparazione delle baguette inizia con l’autolisi, ovvero il mescolare delle farine di grano e di farro con l’acqua, lasciando riposare il composto per un’ora a temperatura ambiente. Successivamente si passa all’impasto, aggiungendo il lievito fresco sbriciolato e metà dell’acqua all’autolisi e lavorando il composto fino a ottenere una consistenza liscia. A questo punto si inserisce il sale e il resto dell’acqua, continuando a lavorare l’impasto fino a far assorbire tutti gli ingredienti. Dopo aver coperto il composto, si lascia lievitare per un’ora e mezza a temperatura ambiente.

Una volta lievitato, l’impasto viene diviso in tre parti uguali e ognuna viene modellata in un filoncino leggermente allungato. Questi filoncini vengono poi disposti su una teglia coperta con un canovaccio infarinato e lasciati riposare per altri 20 minuti. Successivamente, si prende ciascun filoncino, si allarga schiacciandolo con le mani, si ripiegano i lembi esterni verso il centro e si dà loro la forma tipica della baguette.

Le baguette vengono nuovamente disposte sul canovaccio, con la piega rivolta verso l’alto, e distanziate tra loro con dei lembi del canovaccio infarinato. Dopo aver coperto le baguette, si lasciano lievitare per un’ora a temperatura ambiente e per 4 ore in frigorifero per garantire una lievitazione ottimale. Una volta lievitate, le baguette vengono capovolte su una teglia, incise sulla superficie in 5 punti e infornate a 240° per 15-18 minuti in forno statico.

In conclusione, seguendo questi passaggi dettagliati è possibile preparare delle deliziose baguette in casa, dall’autolisi alla lievitazione fino alla cottura in forno. La consistenza croccante e il sapore autentico di questo pane francese renderanno ogni pasto un’esperienza unica e genuina. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

