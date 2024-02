Nel Forno di Casa Tua: i tramezzini

Il procedimento per preparare un delizioso pane da tramezzino inizia con la miscelazione della farina, del lievito di birra fresco e parte dell’acqua in una ciotola. Successivamente si aggiunge lo zucchero, un po’ di acqua in più, il sale e il resto dell’acqua, e si impasta per alcuni minuti. Dopo aver lasciato riposare l’impasto per 10 minuti, si aggiunge il burro morbido a pezzetti gradualmente, lavorandolo fino a farlo assorbire completamente. Una volta coperto, l’impasto deve lievitare per circa 40 minuti a temperatura ambiente.

Dopo il tempo di lievitazione, si stende l’impasto sul piano di lavoro e si arrotola su se stesso, formando un salsicciotto che va inserito in uno stampo a cassetta o da plumcake lungo circa 30 cm. Si copre nuovamente e si lascia lievitare fino a quando l’impasto raggiunge il bordo dello stampo. A questo punto, si cuoce il pane in forno caldo e statico a 200° per 30-40 minuti, fino a quando risulta dorato e croccante.

Una volta che il pane è completamente freddo, si procede con il taglio della calotta superiore e della base, e si preleva la mollica al suo interno, ottenendo così un lingotto di mollica. Quest’ultimo viene tagliato a fette che saranno utilizzate per farcire i tramezzini con gli ingredienti desiderati. Una volta farciti, i tramezzini vengono inseriti all’interno del contenitore di pane, ovvero la crosta, per essere serviti in tavola.

Questo procedimento dettagliato permette di ottenere un pane da tramezzino soffice e gustoso, perfetto per essere farcito con gli ingredienti preferiti e servito come snack o spuntino. La lavorazione dell’impasto, la lievitazione e la cottura attenta sono fondamentali per garantire un risultato finale ottimale, con una crosta croccante e una mollica morbida e alveolata.

Si consiglia di seguire attentamente ogni passaggio della ricetta e di dedicare il giusto tempo e attenzione alla preparazione, per ottenere un pane da tramezzino perfetto in ogni dettaglio. Una volta pronto, il pane farcito con gli ingredienti scelti sarà un’ottima soluzione per una pausa pranzo veloce, un pic-nic o un buffet, sempre apprezzato per il suo gusto autentico e genuino.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

