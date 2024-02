Nel Forno di Casa Tua: maritozzi

Per preparare i maritozzi, è necessario iniziare mettendo la farina in una ciotola insieme al lievito fresco sbriciolato e parte dell’acqua. Mescolare il tutto con un cucchiaio e aggiungere i tuorli delle uova, continuando a mescolare. Successivamente, è il momento di aggiungere il malto, il miele, lo zucchero e l’acqua rimasta, lavorando l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. A questo punto, inserire il sale, l’olio di semi e la vaniglia, impastando per alcuni minuti fino a ottenere un composto liscio. Una volta pronto, coprire l’impasto e lasciarlo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente.

Dopo il tempo di lievitazione, dividere l’impasto in 6 parti uguali e piegarle su se stesse, arrotondandole per formare delle sfere lisce. Dare a ciascuna sfera la forma caratteristica del maritozzo, allungandole leggermente alle estremità. Disporre i maritozzi su una teglia e spennellarli con l’albume sbattuto, coprendoli con della pellicola e lasciandoli lievitare per un’altra ora a temperatura ambiente.

Una volta pronti, cuocere i maritozzi in forno caldo e statico a 180° per 18 minuti, fino a quando saranno dorati e fragranti. Una volta freddi, incidere ogni maritozzo al centro, dalla parte superiore, e farcire il taglio con della panna montata e zuccherata, per un risultato delizioso e goloso.

In conclusione, i maritozzi sono dei dolci tipici della tradizione italiana, perfetti da gustare a colazione o come dolce merenda. La loro preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà di sicuro tutti gli sforzi. Provare a preparare i maritozzi in casa sarà un’esperienza gratificante e vi permetterà di assaporare tutto il gusto e la genuinità di questa prelibatezza tradizionale. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

