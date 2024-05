Nel Forno di Casa Tua: Nodi d’amore

Per preparare i Nodi d’amore, occorre iniziare mettendo la farina, le uova, lo zucchero, il lievito di birra, una parte di acqua e la bacca di vaniglia nella planetaria. Dopo aver iniziato ad impastare, si aggiunge il sale e la parte restante di acqua. Successivamente, dopo 10 minuti di impasto, si aggiunge il burro ammorbidito a temperatura ambiente, insieme alla cannella e al cardamomo, continuando a impastare. Una volta ottenuto il panetto, va lasciato riposare in frigorifero per 12 ore.

Dopo il riposo, si riprende l’impasto e lo si stende con un mattarello fino a formare un rettangolo. Si spalma sopra il burro, lo zucchero, il cardamomo e la cannella, quindi si piega il rettangolo su se stesso, sigillando bene i bordi. Con un tarocco, si ricavano sei rettangoli e si realizzano tre strisce per intrecciare una treccia per ciascuno. Si arrotola la treccia ottenendo un nodo di pasta e si ripete l’operazione per gli altri rettangoli, che vanno poi posti su una teglia da forno per lievitare fino al raddoppio di volume.

Una volta lievitati, si glassano i nodi di pasta spennellando la superficie con burro e uova sbattute. Si inforna il tutto a 180°C per 15 minuti e si servono i Nodi d’amore completando il dolce con uno spennellamento di zucchero liquido e granella di zucchero. Questa ricetta richiede precisione e pazienza, ma il risultato finale è un dolce delizioso e dall’aspetto accattivante.

I nodi d’amore sono un dolce che richiede una preparazione meticolosa e lunga, ma il risultato finale è sicuramente gratificante. L’impasto, arricchito da ingredienti come cannella, cardamomo e vaniglia, dona al dolce un sapore unico e avvolgente. La fase di riposo in frigorifero è fondamentale per garantire la giusta consistenza all’impasto e permettere agli aromi di amalgamarsi perfettamente.

La fase di stesura e farcitura dell’impasto è cruciale per ottenere dei nodi d’amore perfetti. Spalmare il burro e gli aromi sulla superficie dell’impasto e poi piegarlo su se stesso per formare i nodi richiede precisione e attenzione ai dettagli. L’intreccio delle strisce per formare le treccine che poi si arrotolano per creare i nodi è un’operazione che richiede manualità e cura.

Una volta cotti, i nodi d’amore si presentano dorati e profumati, pronti per essere gustati. La glassatura con burro e uova conferisce loro un aspetto lucido e invitante, mentre lo zucchero liquido e la granella di zucchero aggiungono una piacevole croccantezza. Serviti tiepidi, i nodi d’amore sono un dolce che conquista per la sua bontà e la sua originalità.

In conclusione, i nodi d’amore sono un dolce che richiede tempo e dedizione nella preparazione, ma il risultato finale ripaga di tutti gli sforzi. Con la loro forma originale e il loro sapore avvolgente, i nodi d’amore sono perfetti da gustare in compagnia, magari accompagnati da una tazza di tè caldo o da una pallina di gelato alla vaniglia. Condividere i nodi d’amore con le persone care è un gesto d’amore che renderà ancora più speciale questo dolce dall’aspetto suggestivo e dal gusto irresistibile.

