Nel Forno di Casa Tua: pane alle castagne

La ricetta inizia con la preparazione del roux, un composto composto da latte e farina di castagne, che viene scaldato in un pentolino fino a ottenere una crema densa. Una volta pronta, viene lasciata raffreddare. Successivamente si passa alla preparazione dell’impasto, dove nella farina di castagne vengono aggiunti la farina tipo 2, il lievito madre o di birra fresco sbriciolato, il roux preparato in precedenza e gran parte dell’acqua. Dopo aver mescolato gli ingredienti con un cucchiaio, si aggiunge il sale e l’acqua rimasta, continuando a lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia ed omogenea. A questo punto si aggiungono le castagne bollite, pelate, asciugate e rotte a pezzettoni, che vengono distribuite uniformemente nell’impasto. Una volta completata questa fase, si copre l’impasto e si lascia lievitare per 2 ore a temperatura ambiente e altre 2 ore in frigorifero.

Dopo la lievitazione, si divide l’impasto in due parti e si ripiegano su se stesse per creare due filoni. Questi vengono inseriti in due cestini da pane ben infarinati, con le pieghe rivolte verso l’alto, e si lasciano lievitare nuovamente a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume. Una volta lievitati, i filoni vengono capovolti sulla teglia infarinata e si praticano delle incisioni profonde in superficie. Infine, vengono cotti in forno caldo e statico a 220° per 45 minuti.

In conclusione, questa ricetta prevede la preparazione di un pane speciale arricchito con castagne, che conferiscono al prodotto finale un sapore unico e particolare. La fase di lievitazione è fondamentale per garantire la giusta consistenza e la morbidezza del pane, mentre la cottura in forno permette di ottenere una crosta croccante e dorata. Questo pane è perfetto da gustare da solo, magari accompagnato da formaggi o salumi, oppure come base per deliziose bruschette e crostini. La sua preparazione richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale ripagherà ampiamente lo sforzo dedicato alla sua realizzazione. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria