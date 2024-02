Nel Forno di Casa Tua: pizza da passeggio

La ricetta per preparare la pizza in casa richiede alcune fasi di preparazione che possono essere fatte sia in planetaria che a mano. Per iniziare, è necessario mescolare la farina 0 e la semola con gran parte dell’acqua e il lievito di birra sbriciolato, aggiungendo successivamente il sale e l’acqua rimasta. Dopo aver lavorato l’impasto per alcuni minuti, è importante aggiungere l’olio a filo e continuare a lavorare fino a farlo assorbire completamente.

Una volta completata questa fase, è importante coprire l’impasto e lasciarlo lievitare per circa 2-3 ore a temperatura ambiente. È normale che l’impasto risulti leggermente appiccicoso. Successivamente, è necessario trasferire l’impasto su un piano infarinato e dividerlo in parti da circa 600 g ciascuna, ripiegando ogni panetto su se stesso.

Dopo aver formato i panetti, è importante metterli su una teglia da forno oliata, coprirli e lasciarli riposare per un’altra ora a temperatura ambiente. Una volta trascorso questo tempo, è possibile allargare l’impasto lievitato direttamente all’interno della teglia oliata, coprirlo nuovamente e lasciarlo lievitare per altri 45 minuti.

Una volta che l’impasto è pronto, è possibile condire la pizza con la passata di pomodoro e distribuire sopra la mozzarella a dadini, avendo cura di scolarla per qualche ora prima dell’utilizzo. Per completare la preparazione, è importante aggiungere un filo d’olio sulla pizza e cuocerla a metà forno già caldo a 240° per circa 25 minuti.

La preparazione della pizza in casa richiede quindi tempo e pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente gratificante. È importante seguire attentamente ogni passaggio della ricetta per ottenere una pizza fragrante e gustosa, che potrà essere personalizzata con i propri ingredienti preferiti. La pizza fatta in casa è un piatto che permette di sperimentare e divertirsi in cucina, regalando momenti di convivialità e soddisfazione a chiunque abbia la passione per la buona cucina.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

