Ricetta Focaccia: ingredienti, preparazione e consigli

La focaccia è un piatto tradizionale italiano che richiede una preparazione attenta e meticolosa. Per iniziare, è necessario preparare l’impasto base che costituirà la base della focaccia. In una ciotola, si mescolano la farina, il lievito fresco sbriciolato e l’acqua a temperatura ambiente. Si aggiunge l’acqua poco alla volta, mescolando costantemente per far assorbire alla farina l’acqua in modo omogeneo. Una volta completata l’aggiunta dell’acqua e l’impasto ha raggiunto una consistenza corposa, si trasferisce sull’area di lavoro.

Successivamente, si inizia ad impastare con energia utilizzando il dorso delle mani. Si tira il panetto con il dorso della mano e si riporta verso di sé con movimenti decisi. È importante ruotare il panetto di 90° ad ogni stesura sul piano di lavoro per garantire una lavorazione uniforme. Una volta che l’impasto risulta più omogeneo, si inizia ad aggiungere l’olio poco per volta, facendo attenzione ad assorbirlo completamente durante l’impasto.

Dopo aver assorbito completamente l’olio, si procede ad aggiungere il sale all’impasto. Si stende leggermente il panetto e si versa il sale sulla superficie, impastando energicamente per farlo incorporare completamente. Successivamente, si copre l’impasto con una ciotola e si lascia riposare per circa 15 minuti. Durante questo periodo di riposo, l’impasto sviluppa la sua maglia glutinica, essenziale per la consistenza finale della focaccia.

Dopo il periodo di riposo, si procede con dei giri di pieghe “slap&fold”, sollevando l’impasto con entrambe le mani e sbattendolo sul piano di lavoro. Queste pieghe vanno ripetute almeno un paio di volte a distanza di 15 minuti l’una dall’altra per garantire struttura e forza all’impasto. Tra un giro di pieghe e l’altro, si lascia riposare l’impasto coperto con la ciotola per altri 15 minuti.

Una volta completati i giri di pieghe, si trasferisce l’impasto in una ciotola unta con olio di oliva, si sigilla con la pellicola e si lascia lievitare a temperatura ambiente per circa 3 ore, fino a quando l’impasto triplica di volume. Dopo il tempo di lievitazione, si unta una teglia e si stende l’impasto all’interno, lasciandolo lievitare coperto per un’altra ora.

Trascorso il tempo di lievitazione, si versano 60 g di olio sulla focaccia e si formano i tipici buchi premendo con le dita. Si sala la superficie con sale maldon e si cuoce in forno statico preriscaldato a 200°C per circa 30 minuti. Una volta cotta, la focaccia va servita calda per gustarla al meglio.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

