Ricetta Pancakes: ingredienti, preparazione e consigli

I pancakes sono delle squisite frittelle soffici tipiche della colazione americana, ma sempre più popolari anche in altre parti del mondo, compresa l’Italia. Queste deliziose frittelle possono essere gustate in molteplici modi, ma in questa guida verranno spiegati gli ingredienti, la preparazione e alcuni consigli utili per preparare la ricetta classica dei pancakes.

Per preparare circa 8 porzioni di pancakes, gli ingredienti necessari sono: 1 uovo, 20 grammi di olio di semi, 20 grammi di zucchero, 170 grammi di latte intero, 130 grammi di farina, 8 grammi di lievito per dolci e 1 grammo di sale. Questi ingredienti semplici ma essenziali sono la base per creare dei pancakes perfetti e deliziosi.

La preparazione dei pancakes inizia versando un uovo in una ciotola capiente e aggiungendo l’olio di semi e lo zucchero. Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, si aggiunge il latte e si continua a mescolare. Successivamente, si setaccia la farina e il lievito direttamente nella ciotola e si mescola fino a ottenere una pastella liscia e omogenea, senza grumi. Un pizzico di sale viene aggiunto per completare la preparazione della pastella, che deve poi riposare per circa 5-15 minuti per idratarsi correttamente.

Per cuocere i pancakes, si scalda un pezzettino di burro in una padella antiaderente e si versa un mestolo scarso di pastella, cercando di dargli una forma tondeggiante. Si cuoce il pancake da un lato fino a quando le bollicine in superficie iniziano a scoppiare, quindi lo si gira e si cuoce dall’altro lato. È importante non schiacciare eccessivamente il pancake per mantenere la sua consistenza soffice.

Una volta cotti, i pancakes possono essere serviti singolarmente con frutti di bosco e sciroppo d’acero, oppure impilati e tagliati a fette come se fossero una torta. Per cuocere i pancake successivi, non è generalmente necessario aggiungere altro burro, ma basta mantenere un leggero strato nella padella antiaderente.

Alcuni consigli utili per ottenere dei pancakes perfetti includono aggiungere un po’ di latte se l’impasto è troppo denso, aggiungere un po’ di farina se è troppo liquido e montare gli albumi a neve per renderli più soffici. È consigliabile servire i pancakes caldi per apprezzarne al meglio la consistenza e il sapore.

In conclusione, preparare dei pancakes deliziosi e soffici è un processo semplice ma gratificante, che può essere personalizzato con l’aggiunta di ingredienti extra o accompagnamenti a piacere. Seguendo attentamente i passaggi della ricetta e tenendo conto dei consigli forniti, è possibile ottenere dei pancakes perfetti da gustare a colazione o in qualsiasi momento della giornata.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria