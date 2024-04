Ricetta tipica Abruzzo, Pasta alla pecorara: ingredienti e preparazione

La ricetta inizia con la preparazione degli ingredienti: cipolla, peperone, melanzana, zucchina e guanciale vengono sbucciati, lavati e tagliati a pezzetti. Il guanciale viene poi rosolato in una pentola con un filo d’olio fino a diventare croccante. Successivamente vengono aggiunti i peperoni, le melanzane, le zucchine e la cipolla, e si fa rosolare il tutto leggermente. Si versa poi la passata di pomodoro, un po’ d’acqua, si salano e si lascia cuocere per 35 minuti fino a ottenere un sugo ben ristretto.

Nel frattempo si prepara la pasta fresca: si mescola la farina con l’acqua, si impasta fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Si taglia l’impasto in pezzetti più piccoli e si formano dei cordoncini, che vengono poi modellati in anellini del diametro di una moneta da due euro. Gli anellini vengono trasferiti su un tagliere infarinato in attesa di essere lessati.

Una volta pronti, gli anellini vengono lessati in acqua bollente e leggermente salata per 4-5 minuti, scolati e poi versati direttamente nella terrina con il condimento preparato in precedenza, composto da sugo e ricotta. Si manteca il tutto per amalgamare i sapori.

Infine si impiatta il piatto, completandolo con pecorino grattugiato, una macinata di pepe, foglie di basilico e servendo caldo. Si tratta di un piatto gustoso e colorato, perfetto per un pranzo o una cena ricca di sapori mediterranei. La combinazione di verdure fresche, guanciale croccante e ricotta cremosa si sposa alla perfezione con gli anellini di pasta fresca, creando un piatto che conquisterà sicuramente il palato di chi lo assaggia. Un piatto che richiede un po’ di tempo e attenzione nella preparazione, ma che sicuramente ripagherà con un’esplosione di gusto e profumi autentici della cucina tradizionale italiana.

