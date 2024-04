Ricetta tipica Abruzzo, Soffioni: ingredienti e preparazione

Per preparare i soffioni abruzzesi, è importante iniziare mettendo la ricotta di pecora in un colino a maglie strette per farla scolare per almeno 2 ore, così da far rilasciare il suo siero. Successivamente, si passa alla preparazione della pasta, che consiste nel mescolare la farina con lo zucchero, l’olio e le uova insieme al tuorlo, fino ad ottenere un panetto liscio e sodo da lasciare riposare per circa 30 minuti avvolto nella pellicola trasparente.

Mentre la pasta riposa, si può preparare la crema: grattugiare la scorza di un limone e metterla da parte, quindi separare i tuorli dagli albumi e montarli con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto, setacciare la ricotta e aggiungerla al composto insieme alla scorza di limone grattugiata, mescolare il tutto e trasferire in una ciotola. È importante non mescolare troppo a lungo per evitare di montare la ricotta, quindi montare gli albumi delicatamente con un po’ di zucchero e unirli alla crema.

Una volta pronta la crema, stendere la pasta fino a raggiungere uno spessore di circa 3 mm e dividerla in 12 quadrati da 10×10 cm. Ungere uno stampo da muffin con burro e farina, o utilizzare dei pirottini monoporzione, e sistemare i quadrati di pasta all’interno lasciando i lembi fuori. Versare circa 60 g di crema in ogni quadrato e ripiegare i lembi verso l’interno senza sigillarli.

Infornare i soffioni abruzzesi in forno statico già caldo a 180° per 30 minuti, quindi abbassare la temperatura a 160° e cuocere per altri 35 minuti finché saranno ben dorati. Una volta cotti, lasciarli intiepidire e sformarli con delicatezza dagli stampi. Prima di servirli, spolverizzarli con dello zucchero a velo per una presentazione impeccabile.

In conclusione, i soffioni abruzzesi sono un delizioso dolce tipico della tradizione culinaria regionale, che richiede una preparazione meticolosa ma che sicuramente sarà apprezzata da chiunque li assaggi. La combinazione della ricotta di pecora con la crema al limone all’interno di una croccante pasta sfoglia renderà questo dolce un’esperienza unica per il palato. Perfetti da gustare come dessert dopo un pranzo o una cena, i soffioni abruzzesi sono ideali per chi ama i dolci tradizionali e vuole deliziare i propri ospiti con una ricetta autentica e gustosa.

