Ricetta tipica Basilicata, Strazzate: ingredienti e preparazione

L’Italia è famosa in tutto il mondo per la sua ricca tradizione culinaria e oggi vogliamo presentare alcune specialità dolci tipiche della regione Basilicata, in particolare di Matera. Tra i numerosi dolci tradizionali di questa regione, ci sono le strazzate, delle deliziose prelibatezze che vale davvero la pena di provare.

Le strazzate sono dolci tipici della Basilicata, in particolare della città di Matera, e sono realizzate con ingredienti semplici ma genuini. Questi dolci sono perfetti per essere gustati in ogni momento della giornata, magari accompagnati da un buon caffè o da un bicchiere di vino passito.

Se volete provare a preparare le strazzate a casa, vi consigliamo di seguire attentamente la ricetta che trovate sul sito “Il Tarantino Canale Ricette”. Questo articolo vi guiderà passo dopo passo nella preparazione di questo dolce tradizionale, spiegandovi nel dettaglio gli ingredienti necessari e le modalità di cottura.

Per prima cosa, procuratevi tutti gli ingredienti necessari per preparare le strazzate. Avrete bisogno di farina, zucchero, uova, burro, lievito, scorza di limone grattugiata e cannella in polvere. Questi ingredienti vi permetteranno di ottenere dei dolci soffici e profumati, dal sapore unico e inconfondibile.

Una volta che avete tutti gli ingredienti a disposizione, potete iniziare la preparazione delle strazzate. In una ciotola, lavorate insieme il burro fuso e lo zucchero, fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Aggiungete le uova, una alla volta, continuando a mescolare con cura.

A questo punto, unite la farina setacciata, il lievito, la scorza di limone grattugiata e la cannella in polvere. Mescolate bene tutti gli ingredienti, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso, potete aggiungere un po’ di farina per renderlo più lavorabile.

Una volta ottenuto l’impasto per le strazzate, formate delle palline delle dimensioni di una noce e schiacciatele leggermente con le mani. Disponete le strazzate su una teglia foderata con carta forno e infornatele a 180°C per circa 15-20 minuti, o finché risulteranno dorate e ben cotte.

Una volta pronte, sfornate le strazzate e lasciatele raffreddare completamente prima di servirle. Questi dolci sono perfetti da gustare sia tiepidi che freddi, magari accompagnati da una spolverata di zucchero a velo o da una pallina di gelato alla vaniglia.

Le strazzate sono dolci semplici ma davvero deliziosi, che conquisteranno il palato di grandi e piccini. Grazie alla ricetta che vi abbiamo presentato, potrete preparare in pochi passaggi delle prelibatezze tipiche della Basilicata, da gustare in ogni occasione.

In conclusione, le strazzate sono solo uno dei tanti dolci tradizionali della regione Basilicata, che vanta una ricca e variegata tradizione culinaria. Se siete amanti della buona cucina e della pasticceria tradizionale, vi consigliamo di provare a preparare le strazzate a casa e di deliziare il palato dei vostri cari con questi dolci genuini e golosi. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

